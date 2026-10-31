Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Meta tem 24h para remover publicações que incitam demissão de petistas

Empresa pode pagar R$ 50 milhões por danos morais coletivos

Luiza Nascimento
Por
Redes sociais
Redes sociais - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Eleições 2026

Dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta tem 24 horas para remover publicações que incitam demissão de funcionários decorrente à preferência política. A decisão da Justiça do Trabalho ocorre após posts em massa que sugeriam o desligamento de apoiadores do PT após o resultado das eleições presidenciais.

A liminar concedida pelo juiz Bruno José Perusso, da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo, em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) visa a remoção de 14 conteúdos identificados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o órgão também pede o pagamento de R$ 50 milhões por danos morais coletivos. Conforme estabelecido no texto, a decisão prevê a suspensão das recomendações algorítmicas dessas publicações. Além disso, a empresa deve divulgar um alerta sobre assédio eleitoral aos usuários das redes sociais.

Leia Também:

POLÍTICA

Rogério Marinho e Alcolumbre testam forças em disputa pelo Senado
Rogério Marinho e Alcolumbre testam forças em disputa pelo Senado imagem

POLÍTICA

Rui Costa prioriza Senado e pode não assumir ministério de imediato
Rui Costa prioriza Senado e pode não assumir ministério de imediato imagem

JUSTIÇA

Flávio pede que Moraes deixe caso envolvendo Willer Thomaz
Flávio pede que Moraes deixe caso envolvendo Willer Thomaz imagem

Como as publicações começaram a ser veiculadas nas plataformas da Meta?

O MPT afirma que após o resultado das eleições, começaram a circular publicações que incentivam empresários a investigar as redes sociais de funcionários para identificar suas escolhas políticas e demitir aqueles que pensam de forma diferente.

Quatro dessas publicações, oriundas de um perfil verificado com 3,8 milhões de seguidores, somavam mais de 2 milhões de curtidas.

Desde que a situação foi identificada, procuradores argumentam que a Meta deve responder pela circulação e recomendação desse tipo de conteúdo, inclusive por meio das áreas “Explorar” e “Reels”.

A ação também pede a criação de uma política permanente de prevenção ao assédio eleitoral, mudanças nas regras de uso das plataformas, reforço da moderação durante períodos eleitorais e prestação periódica de informações à Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Assédio eleitoral demissão Meta

Relacionadas

Mais lidas