Flávio pede que Moraes deixe caso envolvendo Willer Thomaz

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixe o caso que investiga a relação dele com o advogado Willer Tomaz, apontado como seu amigo. Esse seria o processo que levou o ex-candidato à Presidência a fugir do país após o resultado das urnas e motivou o pedido de apreensão dos passaportes.

A defesa de Flávio pede que a investigação seja remanejada para o ministro André Mendonça, por entender que ele é o magistrado responsável pela apuração da Operação Sem Desconto relacionada ao caso.

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Defesa de Flávio faz outros dois pedidos

Além do remanejamento do caso, o parlamentar pede que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, impeça e suspenda Moraes de atuar no processo. A defesa argumenta que a investigação envolve uma empresa que tem, entre seus ativos, a aeronave utilizada pelo ministro, cujas cotas teriam sido destinadas ao escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, em contrato com o Banco Master.

O último pedido foi direcionado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem a defesa solicita que revise a decisão de recolher o passaporte do senador e proibi-lo de deixar o país.

Senador se compromete a colaborar com a investigação

A defesa do senador ainda declarou “integral disposição de colaborar com a investigação” e afirmou que “comparecerá a todos os atos para os quais for chamado e prestará os esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários”.

Flávio e Willer são investigados pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e suposta participação em esquemas ligados a casas de apostas.

O parlamentar afirma que as interações entre eles, como a marcação do senador como contato favorito no aplicativo de mensagens de Willer e o custeio de suas passagens pelo advogado, são resultado da relação de amizade entre os dois.