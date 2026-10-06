Milionário dos supermercados vai virar senador com mandato até 2030

O empresário Alex Sandro Coelho Diniz, de 53 anos, milionário do ramo de supermercados será senador da República pelo menos até 2030. Ele era suplente de Cleitinho Azevedo (Republicanos), que foi eleito governador de Minas Gerais no último domingo, 4, nas eleições. Assim, assume a cadeira no Senado Federal.

Alex Sandro Coelho Diniz é empresário de Governador Valadares, em Minas Gerais, e faz parte da família dona do Supermercado Coelho Diniz. Em 2022, quando concorreu como suplente de Cleitinho Azevedo, ele declarou patrimônio de 66,2 milhões de reais à Justiça Eleitoral.

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O milionário é acionista na empresa da sua família, que hoje tem 22 lojas em sete cidades mineiras. A empresa também mantém um centro de distribuição em Governador Valadares. Estimativas não oficiais apontam que a receita anual do Supermercado Coelho Diniz está entre 2,3 bilhões e 3 bilhões de reais.

Alex Diniz era suplente de Cleitinho e assume o Senado - Foto: Divulgação

Também dono do Pão de Açúcar

A ida de Alex Sandro ao Senado ocorre em um momento de expansão da família Coelho Diniz no vareno nacional. Alex e seus irmãos compraram ações do GPA, grupo dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra.

Hoje, cinco integrantes da família (Alex Sandro, André Luiz, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz) têm, juntos, 25,1% da GPA. Assim, a família do novo senador é a segunda maior acionista do grupo, ficando atrás apenas de Silvio Tini, dono de 25,8% das ações por meio a holding Bonsucex.

A expansão na GPA, dona do Pão de Açucar, tem sido constante e a família Coelho Diniz família conseguiu quatro das nove cadeiras do conselho de administração em outubro de 2025.

Alex Diniz é acionista do Pão de Acúcar - Foto: Divulgação

Novo senador

Alex Sandro Coelho Diniz deve assumir a cadeira em janeiro de 2027, quando Cleitinho toma posse como governador. O mandato no Senado vai até 2030.

Eleito em 2022 como suplente de Cleitinho, Alex Diniz estava filiado ao PSC e em 2025 se filiou ao PL, partido do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Além de Alex, a familia Coelho Diniz também teve Hercílio Coelho Diniz Filho como deputado federal por dois mandatos.

Mais um do PL no Senado

Após a definição das eleições no último domingo, o PL ampliou a sua bancada no Senado Federal, chegando a 28 representantes. Essa é a maior bancada partidária do Senado ao início de uma legislatura desde a promulgação da Constituição de 1988. O recorde anterior era de 1999, do MDB (então PMDB), que iniciou a legislatura com 27 senadores na sua bancada.

Foto: Ton Molina / Senado Federal

A entrada de Alex Sandro Coelho Diniz evita que o PL perca esse recorde, já que ele substitui Cleitinho, que é do Republicanos, ao mesmo tempo que Sérgio Moro, do PL, deixa o Senado após ser eleito governador do Paraná.