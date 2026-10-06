GOVERNO DO ESTADO
Eleições 2026: Jerônimo venceu em 376 dos 417 municípios da Bahia
Petista foi reeleito no primeiro turno com 55,80% dos votos válidos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito no primeiro turno das eleições na Bahia, realizado no domingo, 4, com 55,80% dos votos válidos, foi melhor que o seu principal adversário, o ex-prefeito ACM Neto (União), em 376 dos 417 municípios.
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Apoio de prefeitos foi fundamental em prol do petista
O desempenho do governador foi expressivo entre os municípios que tinham apoio declarado de seus prefeitos. Ao todo, Jerônimo perdeu apenas em 19 das 346 cidades onde contava com o apoio de gestores municipais:
- Barra da Estiva
- Buerarema
- Canavieiras
- Cairu
- Camacan
- Camamu
- Itabela
- Itapetinga
- Ituberá
- Maiquinique
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Ubaitaba
- Ubatã
- Varzedo
Resultado melhor em Salvador e nos maiores colégios eleitorais do interior
Entre os maiores colégios eleitorais da Bahia, Jerônimo obteve maioria nas seguintes cidades:
- Campo Formoso
- Candeias
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Mata de São João
- Simões Filho
Já em Salvador, principal colégio eleitoral do estado, a performance do petista também apresentou melhora, em comparação ao segundo turno realizado em 2022.
Naquele pleito, ACM Neto recebeu 64,51% dos votos válidos na capital, contra 35,49% de Jerônimo. No primeiro turno de 2026, Neto teve 54,32%, enquanto o governador alcançou 44,51%.
Desta forma, enquanto Jerônimo teve uma elevação de 9,02% na capital baiana, ACM Neto apresentou uma queda de 10,19%.
Cidades em que ACM Neto perdeu, mesmo com apoios
O desempenho de ACM Neto também apresentou diferenças entre os municípios onde o candidato tinha apoio declarado de prefeitos. Ao todo, dos 53 prefeitos que anunciaram apoios ao candidato, 33 tiveram maioria de votos a Jerônimo Rodrigues.
- Abaíra
- Aurelino Leal
- Boa Vista do Tupim
- Casa Nova
- Coribe
- Correntina
- Governador Mangabeira
- Ibititá
- Itaeté
- Jucuruçu
- Jussara
- Lafaiete Coutinho
- Lagoa Real
- Manoel Vitorino
- Morro do Chapéu
- Ourolândia
- Piatã
- Rafael Jambeiro
- Riachão do Jacuípe
- Santo Amaro
- Santo Estêvão
- São Gonçalo dos Campos
- Senhor do Bonfim
- Sítio do Mato
- Utinga
- Xique-Xique
Jerônimo mira votos para Lula no 2º turno: “A vitória é nossa”
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai novamente a Brasília nesta terça-feira, 6, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a coordenação nacional da campanha. O objetivo é alinhar a estratégia para o segundo turno da eleição presidencial.
Jerônimo já havia se reunido com Lula na capital federal na segunda-feira, 5, um dia após o primeiro turno das eleições.
Na manhã desta terça, o governador também reuniu prefeitos e lideranças políticas da Bahia para definir o discurso pró-Lula e contrário ao senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente na disputa.
“Fizemos hoje uma reunião com a majoritária, com os prefeitos e alguns coordenadores de regiões. Nós vamos fazer isso com a Bahia inteira. Estamos indo agora a Brasília novamente para outra reunião”, explicou Jerônimo.