Eleições 2026: Jerônimo venceu em 376 dos 417 municípios da Bahia

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito no primeiro turno das eleições na Bahia, realizado no domingo, 4, com 55,80% dos votos válidos, foi melhor que o seu principal adversário, o ex-prefeito ACM Neto (União), em 376 dos 417 municípios.

Apoio de prefeitos foi fundamental em prol do petista

O desempenho do governador foi expressivo entre os municípios que tinham apoio declarado de seus prefeitos. Ao todo, Jerônimo perdeu apenas em 19 das 346 cidades onde contava com o apoio de gestores municipais:

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Barra da Estiva

Buerarema

Canavieiras

Cairu

Camacan

Camamu

Itabela

Itapetinga

Ituberá

Maiquinique

Prado

Presidente Tancredo Neves

Ubaitaba

Ubatã

Varzedo

Resultado melhor em Salvador e nos maiores colégios eleitorais do interior

Entre os maiores colégios eleitorais da Bahia, Jerônimo obteve maioria nas seguintes cidades:

Campo Formoso

Candeias

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Mata de São João

Simões Filho

Já em Salvador, principal colégio eleitoral do estado, a performance do petista também apresentou melhora, em comparação ao segundo turno realizado em 2022.

Naquele pleito, ACM Neto recebeu 64,51% dos votos válidos na capital, contra 35,49% de Jerônimo. No primeiro turno de 2026, Neto teve 54,32%, enquanto o governador alcançou 44,51%.

Desta forma, enquanto Jerônimo teve uma elevação de 9,02% na capital baiana, ACM Neto apresentou uma queda de 10,19%.

Cidades em que ACM Neto perdeu, mesmo com apoios

O desempenho de ACM Neto também apresentou diferenças entre os municípios onde o candidato tinha apoio declarado de prefeitos. Ao todo, dos 53 prefeitos que anunciaram apoios ao candidato, 33 tiveram maioria de votos a Jerônimo Rodrigues.

Abaíra

Aurelino Leal

Boa Vista do Tupim

Casa Nova

Coribe

Correntina

Governador Mangabeira

Ibititá

Itaeté

Jucuruçu

Jussara

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Manoel Vitorino

Morro do Chapéu

Ourolândia

Piatã

Rafael Jambeiro

Riachão do Jacuípe

Santo Amaro

Santo Estêvão

São Gonçalo dos Campos

Senhor do Bonfim

Sítio do Mato

Utinga

Xique-Xique

Jerônimo mira votos para Lula no 2º turno: “A vitória é nossa”

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai novamente a Brasília nesta terça-feira, 6, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a coordenação nacional da campanha. O objetivo é alinhar a estratégia para o segundo turno da eleição presidencial.

Jerônimo já havia se reunido com Lula na capital federal na segunda-feira, 5, um dia após o primeiro turno das eleições.

Na manhã desta terça, o governador também reuniu prefeitos e lideranças políticas da Bahia para definir o discurso pró-Lula e contrário ao senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente na disputa.

“Fizemos hoje uma reunião com a majoritária, com os prefeitos e alguns coordenadores de regiões. Nós vamos fazer isso com a Bahia inteira. Estamos indo agora a Brasília novamente para outra reunião”, explicou Jerônimo.