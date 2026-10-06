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GOVERNO DO ESTADO

Eleições 2026: Jerônimo venceu em 376 dos 417 municípios da Bahia

Petista foi reeleito no primeiro turno com 55,80% dos votos válidos

Yuri Abreu
Por
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação/Assessoria Jerônimo Rodrigues
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito no primeiro turno das eleições na Bahia, realizado no domingo, 4, com 55,80% dos votos válidos, foi melhor que o seu principal adversário, o ex-prefeito ACM Neto (União), em 376 dos 417 municípios.

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Apoio de prefeitos foi fundamental em prol do petista

O desempenho do governador foi expressivo entre os municípios que tinham apoio declarado de seus prefeitos. Ao todo, Jerônimo perdeu apenas em 19 das 346 cidades onde contava com o apoio de gestores municipais:

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  • Barra da Estiva
  • Buerarema
  • Canavieiras
  • Cairu
  • Camacan
  • Camamu
  • Itabela
  • Itapetinga
  • Ituberá
  • Maiquinique
  • Prado
  • Presidente Tancredo Neves
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Varzedo

Resultado melhor em Salvador e nos maiores colégios eleitorais do interior

Entre os maiores colégios eleitorais da Bahia, Jerônimo obteve maioria nas seguintes cidades:

  • Campo Formoso
  • Candeias
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Mata de São João
  • Simões Filho

Já em Salvador, principal colégio eleitoral do estado, a performance do petista também apresentou melhora, em comparação ao segundo turno realizado em 2022.

Naquele pleito, ACM Neto recebeu 64,51% dos votos válidos na capital, contra 35,49% de Jerônimo. No primeiro turno de 2026, Neto teve 54,32%, enquanto o governador alcançou 44,51%.

Desta forma, enquanto Jerônimo teve uma elevação de 9,02% na capital baiana, ACM Neto apresentou uma queda de 10,19%.

Cidades em que ACM Neto perdeu, mesmo com apoios

O desempenho de ACM Neto também apresentou diferenças entre os municípios onde o candidato tinha apoio declarado de prefeitos. Ao todo, dos 53 prefeitos que anunciaram apoios ao candidato, 33 tiveram maioria de votos a Jerônimo Rodrigues.

  • Abaíra
  • Aurelino Leal
  • Boa Vista do Tupim
  • Casa Nova
  • Coribe
  • Correntina
  • Governador Mangabeira
  • Ibititá
  • Itaeté
  • Jucuruçu
  • Jussara
  • Lafaiete Coutinho
  • Lagoa Real
  • Manoel Vitorino
  • Morro do Chapéu
  • Ourolândia
  • Piatã
  • Rafael Jambeiro
  • Riachão do Jacuípe
  • Santo Amaro
  • Santo Estêvão
  • São Gonçalo dos Campos
  • Senhor do Bonfim
  • Sítio do Mato
  • Utinga
  • Xique-Xique

Jerônimo mira votos para Lula no 2º turno: “A vitória é nossa”

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai novamente a Brasília nesta terça-feira, 6, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a coordenação nacional da campanha. O objetivo é alinhar a estratégia para o segundo turno da eleição presidencial.

Jerônimo já havia se reunido com Lula na capital federal na segunda-feira, 5, um dia após o primeiro turno das eleições.

Na manhã desta terça, o governador também reuniu prefeitos e lideranças políticas da Bahia para definir o discurso pró-Lula e contrário ao senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente na disputa.

“Fizemos hoje uma reunião com a majoritária, com os prefeitos e alguns coordenadores de regiões. Nós vamos fazer isso com a Bahia inteira. Estamos indo agora a Brasília novamente para outra reunião”, explicou Jerônimo.

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eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

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