ELEIÇÕES 2026
"Aumenta a minha responsabilidade", diz Gabriel Nunes após reeleição
Deputado federal (PSD-BA) garantiu mais um mandato após melhorar performance nas urnas
Duas disputas, duas eleições e com melhora na performance. Reeleito para a Câmara dos Deputados em 2027, Gabriel Nunes (PSD-BA) teve um aumento superior a 8% na sua votação entre os anos de 2022 e 2026.
Na sua primeira disputa, há quatro anos, ele recebeu 138.448 votos. Quatro anos depois, foram 150.060 sufrágios — ele foi o 10º mais votado na Bahia entre os que disputaram uma vaga na Casa Baixa.
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"Cada voto recebido aumenta ainda mais a minha responsabilidade e a vontade de seguir fazendo pela nossa gente", afirmou o pessedista após ter a confirmação oficial de que terá mais um mandato em Brasília.
"A minha profunda gratidão a toda a Bahia, uma votação muito expressiva, um reconhecimento da dedicação que tivemos ao longo dos quatro anos", acrescentou o parlamentar.
Gabriel Nunes parabeniza Jerônimo Rodrigues
Além da sua eleição, o deputado federal reeleito parabenizou Jerônimo Rodrigues (PT) pela recondução ao governo do Estado, após vencer ACM Neto (União) no 1º turno. O petista teve 55,8% dos votos válidos contra 43,72% do ex-prefeito de Salvador.
"[Quero] parabenizar também o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que vai ter mais quatro anos de trabalho, e vamos juntos fazer uma Bahia e um Brasil cada vez melhor", disse Gabriel Nunes.
Quem é Gabriel Nunes?
Gabriel Nunes é um advogado, gestor empresarial e político brasileiro, reeleito deputado federal pela Bahia nas eleições de 2026. Integrante do PSD, ele obteve 155.060 votos, assegurando a continuidade de sua atuação na Câmara dos Deputados para a legislatura que se inicia em 2027.
Nascido no Recife no dia 23 de julho de 1983, Gabriel Nunes é filho do ex-deputado federal José Nunes e da ex-prefeita de Euclides da Cunha, Fátima Nunes. O município do nordeste baiano, inclusive, é considerado a base política do parlamentar.
Na Câmara dos Deputados, o parlamentar tem como bandeiras a defesa de pautas municipalistas e suporte ao fortalecimento da agricultura familiar no interior do estado.