Ministério da Justiça diz apoiar ações no RJ desde 2023

Agentes da Força Nacional atuam no Rio de Janeiro desde 2023 - Foto: Reprodução Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou nesta terça-feira, 28, que mantém cooperação plena com o Governo do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e que nunca negou pedidos de apoio do estado, após questionamentos sobre operações recentes.

Em coletiva à imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que não recebeu aviso prévio ou solicitação específica relacionada à operação realizada pelo estado nesta terça-feira. Ele reforçou ainda que desde 2024 apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e que busca fortalecer a atuação coordenada entre União e estados contra o crime organizado.

O pronunciamento se deu horas após o início de uma operação policial em comunidades da capital fluminense, que resultou em mais de 60 mortos, 81 prisões, além de apreensões de armas e drogas.

Ainda segundo Lewandowski, o MJSP atua no Rio desde outubro de 2023 com a Força Nacional, atualmente com operação vigente até 16 de dezembro de 2025, renovável mediante solicitações do estado. De lá para cá, já foram feitas 11 renovações.

A Polícia Federal (PF) realizou 178 operações em 2025, com 210 prisões, 10 toneladas de drogas e 190 armas apreendidas, incluindo fuzis, além de operações conjuntas como FICCO/RJ e Redentor. Entre 2024 e 2025, foram cumpridos 855 mandados de prisão, com destaque para operações que desarticularam fábricas de armas e neutralizaram operadores de drones de facções criminosas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também contribuiu entre 2023 e 2025 com a recuperação de mais de 3 mil veículos, apreensão de armas, drogas e munições, e prisão de mais de 8 mil pessoas.

Investimento

Conforme informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública , o estado do Rio de Janeiro recebeu R$ 143 milhões do Fundo Penitenciário Nacional e R$ 331 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, além de doações de equipamentos avaliados em R$ 10 milhões.

Também foram implementadas iniciativas como a Célula Integrada de Localização e Captura de Foragidos e o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), que analisou R$ 65 bilhões em operações suspeitas.

Por fim, Lewandowski destacou ainda a cooperação com o governador Cláudio Castro, incluindo a oferta de dez vagas em presídios federais para líderes criminosos, reafirmando o compromisso do MJSP com a integração federativa e a segurança pública no Rio de Janeiro.

Operação no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 28, as forças de segurança do Rio de Janeiro realizam uma operação de grande escala contra integrantes do Comando Vermelho (CV) em diversas comunidades do estado. Até o momento, 64 pessoas foram mortas e 81 presas, segundo versão oficial.

A ação mobilizou policiais militares e civis e foi considerada pelo governo estadual como a maior operação já realizada no Rio de Janeiro. O objetivo foi desarticular quadrilhas envolvidas em tráfico de drogas, roubo de armas e operações de drones em favelas dominadas pelo CV.

A operação também incluiu bloqueios de vias, revistas em veículos e pontos de controle estratégicos, com apoio de inteligência integrada para localizar líderes e operadores da facção.