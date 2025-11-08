Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Ministro de Lula defende uso do urânio para turbinar Forças Armadas e submarino nuclear

Declaração ocorreu durante agenda em Fernando de Noronha

Cássio Moreira e Rafael Tiago

Por Cássio Moreira e Rafael Tiago

08/11/2025 - 13:42 h | Atualizada em 08/11/2025 - 14:20
Forças Armadas podem receber royalties do urânio
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), defendeu, neste sábado, 8, durante agenda no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, o uso do urânio para o desenvolvimento de estratégia de fortalecimento das forças armadas.

Ministro Alexandre Silveira ao lado da governadora Raquel Lyra
Ministro Alexandre Silveira ao lado da governadora Raquel Lyra | Foto: Rafael Tiago | AG. A TARDE

Um dos exemplos usados pelo ministro foi o projeto de submarino nuclear de ataque. Atualmente, a Marinha do Brasil desenvolve o Álvaro Alberto (SN-10), que faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, fruto de uma parceria firmada entre Brasil e França.

Uso do urânio

Segundo Silveira, a ideia é usar os royalties da exploração do urânio para um fundo voltado para as Forças Armadas, por meio do Ministério da Defesa. A fala do titular de Minas e Energia foi dirigida ao ministro da Defesa, José Múcio, e ao brigadeiro da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, presentes na agenda.

"Daqui a dez anos, nós vamos ter a segurança energética em cima das baterias, em cima da nossa cadeia nuclear, que é fundamental para descarbonizar, e o Brasil tem a cadeia completa, que é a do urânio. Temos tecnologia, já produzimos combustível aqui. Essa tecnologia é importante para poder fortalecer nossa defesa", destacou Silveira.

Na sequência, Alexandre Silveira fez um discurso em defesa da soberania nacional e fortalecimento da fronteiras, se mostrando entusiasta do uso dos royalties do urânio nas Forças Armadas.

Eu acho que um país como o Brasil precisa fortalecer cada vez mais a sua defesa. Essa exploração do urânio, eu vou defender que parte dos royalties desse urânio deve ir para as Forças Armadas. Isso é importante, são as Forças Armadas fortalecidas que nos dão segurança para nossa soberania, fortalecimento das nossas fronteiras
Ministro Alexandre Silveira

Agenda em Noronha

O Grupo Neoenergia iniciou, neste sábado, 8, as obras Usina Solar Noronha Verde, um marco para a transição energética no arquipélago de Fernando de Noronha, patrimônio natural da humanidade pela Unesco.

Além de Silveira, outras autoridades estiveram presentes na agenda, como o ministro da Defesa, e Raquel Lyra (PSD), governadora do estado de Pernambuco.

x