Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO MASTER

Ministro do STF viajou em avião bancado por advogada do Banco Master

Em nota, Kassio Nunes Marques negou irregularidades

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/04/2026 - 12:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master
O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, viajou de Brasília para Maceió, em novembro do ano passado, em um avião particular pago pela advogada Camilla Ewerton Ramos, que atua em processos do Banco Master.

A aeronave utilizada é vinculada à empresa Prime You, que já teve como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Embora tenha deixado a sociedade em setembro de 2025, a empresa ainda administra bens do empresário.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Banco Master: ex de Vorcaro diz que não sabia das denúncias contra ele
Rui Costa diz que escândalo do Banco Master tem raiz no governo Bolsonaro
AtlasIntel: atuação do STF no caso Master é mal vista por brasileiros
Caso Master: delação de Vorcaro pode envolver PF e PGR ao mesmo tempo

Camilla Ramos, que custeou a viagem, é esposa do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ela representa o Banco Master em três processos no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo o jornal Estadão, a advogada confirmou que pagou o voo do ministro e da esposa para participarem da festa de aniversário dela.

O que diz o ministro

Em nota, o gabinete de Nunes Marques confirmou a viagem, realizada em 14 de novembro de 2025, e afirmou que o convite partiu da advogada, que ficou responsável pelos custos.

“Camila convidou o ministro e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem”, diz o texto.

Também em nota, a advogada afirmou que o voo foi contratado de forma particular para a comemoração do aniversário.

Outras viagens

O ministro também realizou ao menos cinco viagens em avião do advogado Gustavo Severo, que já atuou na defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Severo atua em processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no STF, mas não participou do julgamento mais recente que condenou e tornou Cláudio Castro inelegível.

A assessoria do ministro afirmou que não há irregularidade nas viagens nem impedimento na atuação nos julgamentos, já que o advogado não atuou no caso analisado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro Kassio Nunes Marques STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x