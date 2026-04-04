Ministro do STF viajou em avião bancado por advogada do Banco Master

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O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, viajou em avião de advogada do Master - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, viajou de Brasília para Maceió, em novembro do ano passado, em um avião particular pago pela advogada Camilla Ewerton Ramos, que atua em processos do Banco Master.

A aeronave utilizada é vinculada à empresa Prime You, que já teve como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Embora tenha deixado a sociedade em setembro de 2025, a empresa ainda administra bens do empresário.

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Camilla Ramos, que custeou a viagem, é esposa do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ela representa o Banco Master em três processos no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo o jornal Estadão, a advogada confirmou que pagou o voo do ministro e da esposa para participarem da festa de aniversário dela.

O que diz o ministro

Em nota, o gabinete de Nunes Marques confirmou a viagem, realizada em 14 de novembro de 2025, e afirmou que o convite partiu da advogada, que ficou responsável pelos custos.

“Camila convidou o ministro e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem”, diz o texto.

Também em nota, a advogada afirmou que o voo foi contratado de forma particular para a comemoração do aniversário.

Outras viagens

O ministro também realizou ao menos cinco viagens em avião do advogado Gustavo Severo, que já atuou na defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Severo atua em processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no STF, mas não participou do julgamento mais recente que condenou e tornou Cláudio Castro inelegível.

A assessoria do ministro afirmou que não há irregularidade nas viagens nem impedimento na atuação nos julgamentos, já que o advogado não atuou no caso analisado.