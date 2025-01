Moraes dá 48h para Daniel Silveira entregar arma à Justiça

Ex-deputado federal Daniel Silveira - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 48 horas para que a defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira apresente à Justiça uma pistola calibre .380, de marca Taurus. A medida começa a valer nesta quarta-feira, 15.

O magistrado tomou conhecimento sobre o objeto registrado no nome do ex-parlamentar por meio do chefe do gabinete do Comando do Exército devido ao registro no Sigma, banco de dados da força de segurança. A arma também foi consta na base de informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Em 24 de dezembro passado, Daniel Silveira voltou à cadeia após ser preso pela Polícia Federal (PF), em Petrópolis (RJ). Colocado em liberdade condicional quatro dias antes, Silveira voltou ao regime fechado por descumprir medidas cautelares.