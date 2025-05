Moraes determina prisão em regime fechado para Fernando Collor

Ex-presidente foi preso nesta sexta-feira, 25 - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira, 25, após audiência de custódia, a prisão em regime fechado do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O político alagoano será transferido para uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió.

Moraes atendeu ao pedido de Collor, que solicitou que ficasse preso na capital alagoana, sem ser transferido para Brasília. A defesa do ex-presidente ainda tenta fazer com que ele cumpra prisão domiciliar, alegando a idade avançada, 75 anos, e problemas de saúde.

O ex-presidente ficará em uma cela individual da unidade prisional, também por determinação do magistrado.

Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta, 25, após ter sido condenado a oito anos e dez meses, em 2023, em processo que faz parte da operação Lava Jato. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele teria recebido R$ 26 milhões em propina por atuar como intermediador em um esquema de contratos firmados por uma estatal.

Fernando Collor

Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar, em 1989. Três anos depois, em 1992, o ex-chefe do Planalto foi alvo de um processo de impeachment. Ele tentou renunciar ao cargo, mas o pedido foi negado pelo Congresso.