Moraes nega recurso de Bolsonaro para ir à posse de Trump nos EUA

Jair Bolsonaro (à esquerda) e Alexandre de Moraes (à direita) - Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que buscava reverter a decisão de não liberar o passaporte do ex-mandatário para que ele pudesse participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O magistrado já havia negado o pedido na última quinta-feira, 16, mantendo a tese de que “não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar". A defesa de Bolsonaro, contudo, recorreu da decisão, e recebeu uma nova negativa.

Leia também

>>Deputados cogitam pedir que Trump suspenda visto de Moraes nos EUA

>>Barrado por Moraes, Bolsonaro confirma esposa na posse de Trump

>>PGR se manifesta contra devolução de passaporte de Bolsonaro

No documento, Moraes concordou com a Procuradoria-Geral da República (PGR) de que não há interesse público na ida do ex-presidente à posse do novo chefe da Casa Branca.

O passaporte de Bolsonaro está retido há quase um ano após a deflagração de uma operação da Polícia Federal (PF), em fevereiro. O documento foi confiscado devido ao risco de uma possível fuga do liberal do país em meio às investigações sobre os atos golpistas de 2022.