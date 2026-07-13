DECISÃO
Moraes proíbe visita de Flávio a Bolsonaro na prisão domiciliar
Ministro do STF considerou que senador descumpriu medidas restritivas
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu as visitas do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai, Jair Bolsonaro (PL), durante o período de 90 dias.
A decisão, proferida na tarde desta segunda-feira, 13, vem após o senador tornar pública uma carta redigida pelo ex-presidente na qual empodera o filho como porta-voz na disputa eleitoral deste ano.
Moraes viu na ação um descumprimento por parte de Flávio da decisão judicial que proíbe postagens em redes sociais e um desvio de finalidade do direito de visita.
O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais.
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Livre acesso
Em março, Flávio Bolsonaro foi incluído como membro da equipe de advogados que fazem a defesa do pai e passou a ter acesso livre ao ex-presidente quando ele ainda estava preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.
Formado em Direito e com inscrição ativa na OAB no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, Flávio está habilitado a atuar nos processos em que Jair Bolsonaro figura como réu ou condenado.
Atualmente em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão por ter sido considerado líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado para mantê-lo no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022.