ACIDENTE
Morre vice-prefeita acusada de desviar R$ 41 mil para simpatia amorosa
Juliana Maria Teixeira da Costa tinha 40 anos; saiba mais
A vice-prefeita de Ribeira, no interior de São Paulo, Juliana Maria Teixeira da Costa, morreu aos 40 anos em um acidente na manhã deste sábado, 26.
A gestão municipal confirmou a informação, mas não revelou a natureza nem as circunstâncias do acidente.
Juliana também havia sido secretária municipal de Saúde e estava afastada dos cargos após ser denunciada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por suspeitas de fraude em licitações e desvio de R$ 41,2 mil do Fundo Municipal de Saúde.
Segundo a Promotoria, o dinheiro teria sido usado para pagar parte de um serviço espiritual destinado a afastar um homem de sua esposa.
De acordo com a denúncia, Juliana teria integrado, entre 2021 e 2024, um grupo suspeito de direcionar licitações e contratos da área da saúde para a empresa W.F. da Silva Treinamentos Ltda.
O MP-SP também aponta que o valor de R$ 41,2 mil teria sido repassado por meio de uma empresa contratada pela prefeitura.
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Prefeitura lamenta morte
Nas redes sociais, a Prefeitura de Ribeira lamentou a morte de Juliana e destacou a atuação dela no município.
O comunicado afirma que a vice-prefeita deixa dois filhos, familiares e amigos.
“Hoje, Ribeira se despede com uma dor difícil de traduzir em palavras. De uma forma trágica e precoce, nos despedimos de nossa vice-prefeita Juliana Maria Teixeira”, afirmou a prefeitura.