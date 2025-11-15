Nome de peso do Bolsonarismo é cotado para ser preso em Tremembé

Nome forte do bolsonarismo foi envolvido em um esquema com o hacker Walter Delgatti - Foto: Divulgação | Governo de SP

O Complexo Penitenciário de Tremembé, famoso por abrigar criminosos de grande repercussão, pode ter uma nova moradora ilustre. Durante sua live "Achismos", o humorista Maurício Meirelles levantou uma especulação intrigante sobre a possível chegada de Carla Zambelli à prisão.

Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por crimes como falsidade ideológica e invasão de sistema, está atualmente detida na Itália enquanto aguarda a decisão sobre sua extradição. Caso seja devolvida ao Brasil, ela pode acabar no Complexo Penitenciário de Tremembé, um local conhecido por abrigar criminosos notórios.

Meirelles, entrevistando o autor e jornalista Ullisses Campbell, provocou ainda mais a especulação: “Se ela for extraditada e já é de São Paulo, ela tem todas as características para ir para Tremembé”, disse ele.

Relembre o caso

Condenada a uma pena de 10 anos, Zambelli foi envolvida em um esquema com o hacker Walter Delgatti, o que levou à sua condenação por falsidade ideológica e invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Além da pena de reclusão, ela também foi multada em R$ 2 milhões e terá que indenizar as vítimas por danos morais coletivos.

Após a condenação, Zambelli fugiu para a Itália, onde possui cidadania. Lá, ela foi detida e hoje aguarda a decisão das autoridades italianas sobre sua extradição ao Brasil.

Série 'Tremembé'

Coincidentemente, a especulação sobre Zambelli vai ao encontro da estreia da série "Tremembé", que foi lançada no Prime Video em 31 de outubro. A produção mistura ficção e realidade para retratar o cotidiano do complexo penitenciário e as dinâmicas internas de um dos presídios mais famosos de São Paulo. Na trama, são abordadas histórias reais de detentos de destaque, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni.