Noticias sobre golpe são assustadoras", diz presidente do STF

Luís Roberto Barroso comenta sobre Operação Contragolpe - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (SFT), Luís Roberto Barroso, disse que as revelações do plano de golpe que passou a ser pública com a Operação Contragolpe, da Polícia Federal, são estarrecedoras e que "estivemos próximos do inimaginável ".

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça, 19, um policial federal e quatro militares do Exército Brasileiro suspeitos de arquitetar um golpe de estado, após as eleições de 2022, e as execuções do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin.

"Nós amanhecemos com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável", afirmou o ministro.

O ministo do STF disse que o plano revelado pela PF é "Um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. "Estamos falando de crimes previstos no Código Penal", acrescentou Barroso.

Apesar dessas notícias, o presidente do STF falou que acredita ter superado o "ciclo de atrasos"

"Mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses, que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país", completou.

Logo depois, ele informou que todas as instituições estão fuiuncionando de forma síncrona e que as investigação estão sendo levadas com total seriedade. E crimes eventuais, terão a pena aplicada conforme diz a Constituição.

