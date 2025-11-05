Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Nova lei impõe obrigações a grandes supermercados da Bahia

Saiba quais são as novas exigências dos estabelecimentos comerciais

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/11/2025 - 8:51 h
Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência
Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência -

Os supermercados são considerados um serviço essencial na vida dos brasileiros diante da necessidade da utilização de bens de consumo. Na Bahia, as grandes redes atacadistas vão precisar se adaptar a uma nova legislação em vigor.

A nova regra é voltada para acessibilidade e atendimento adequado às pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida, conforme determina a lei n° 14.771/2024, que começou a valer desde março.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grande rede de supermercados acaba com 4 concorrentes
Achocolatado famoso febre nos anos 80 volta aos supermercados
Voltou! Refrigerante clássico dos anos 80 retorna aos supermercados
Rede de supermercados entra em recuperação judicial e luta para não fechar portas

O que muda com a nova lei?

Com a lei da acessibilidade, cada supermercado deve ter ao menos 10 funcionários treinados para ajudar esses clientes.

Os funcionários terão as seguintes atribuições:

  • localizar os produtos para os clientes;
  • organizar itens nos carrinhos;
  • informar sobre preços;
  • informar sobre validade;
  • Informar sobre o peso.

Ajustes obrigatórios: atacadistas devem informar sobre direitos

Além da contratação dos novos funcionários, os atacadistas terão que instalar uma placa, comunicando o direito ao atendimento especializado.

Em caso de descumprimento da regra, a empresa deve pagar multas que variam entre:

  • R$ 2.000,00;
  • R$ 10.000,00 em casos de reincidência.

Como acionar o serviço?

O consumidor pode solicitar o suporte diretamente em um balcão identificado, onde um profissional treinado estará sempre disponível.

Em alguns estabelecimentos, também podem estar disponíveis recursos adicionais, como campainhas de chamada, facilitando o atendimento. Caso o serviço esteja ausente ou falho, recomenda-se buscar o gerente ou registrar reclamação nos canais da loja.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Supermercados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Supermercados baianos ignoram lei que garante direitos às pessoas com deficiência
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x