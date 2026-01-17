ATENÇÃO
O que muda para clínicas e pet shops com nova lei de Salvador
Prefeito Bruno Reis estabeleceu novas regras para o setor
Por Ane Catarine
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sancionou a Lei nº 9.933/2026, que estabelece regras para o funcionamento de serviços destinados a animais de pequeno porte na capital baiana.
A nova legislação define o que caracteriza tratamento veterinário e diferencia essas atividades de serviços como
- banho e tosa;
- creches;
- hotéis;
- passeadores;
- adestramento;
- cremação de animais.
De acordo com informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), o objetivo da norma é garantir segurança jurídica, proteger o consumidor e organizar a fiscalização do setor pet, que reúne diversas atividades em Salvador.
O que diz a lei
A lei determina que procedimentos relacionados à saúde dos animais são de competência exclusiva de médicos veterinários e devem ser realizados apenas em
- clínicas;
- hospitais;
- ambulatórios;
- consultórios devidamente habilitados.
A norma reforça que ações voltadas à preservação, recuperação ou promoção da saúde animal são privativas desses profissionais e precisam ocorrer exclusivamente nesses estabelecimentos.
Por outro lado, a legislação deixa claro que serviços de estética animal, como banho, secagem, tosa, corte de unhas e limpeza de ouvidos, não são considerados tratamento veterinário, desde que não envolvam procedimentos invasivos.
A distinção garante segurança jurídica a estabelecimentos como pet shops durante ações de fiscalização.
Bem-estar animal e cremação
A lei também reconhece oficialmente atividades como creches, hotéis para pets, passeio de cães e adestramento, classificando esses serviços como voltados ao bem-estar, recreação e socialização dos animais, sem finalidade médica ou terapêutica.
Outro ponto previsto na norma é a regulamentação do serviço de cremação de animais, que deverá ser realizado apenas em instalações licenciadas por órgãos ambientais e em conformidade com normas sanitárias e de biossegurança.
