Operação apreende 12 quadriciclos e buggy em Praia do Forte

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

​Uma ofensiva de ordenamento urbano realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Mata de São João, com apoio da Polícia Militar, resultou na apreensão de 12 quadriciclos e um buggy na manhã desta sexta-feira, 23, no distrito de Praia do Forte.

A fiscalização teve como foco combater o transporte clandestino de passageiros, a prestação irregular de serviços turísticos e o tráfego indevido de quadriciclos em vias públicas da localidade.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​De acordo com as autoridades, nenhum dos veículos recolhidos apresentava placa de identificação no momento da abordagem. Todos os automotores foram guinchados e encaminhados ao pátio credenciado da Prefeitura Municipal.

A ausência do emplacamento aponta para possíveis inconsistências no registro e no licenciamento dos veículos, pendências que serão investigadas pelos órgãos de trânsito competentes.

​Denúncia locais

​A ação atende a uma sequência de queixas apresentadas por moradores e frequentadores da região. Relatos recebidos pela reportagem do Mais Região indicam que a presença de quadriciclos sem placas e sem licença tornou-se habitual em Praia do Forte, sobretudo durante os fins de semana.

​Flagrantes frequentes mostram adolescentes ao volante desses veículos, transportando múltiplos passageiros sem o uso do capacete de proteção e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

​Outro ponto crítico alertado pela comunidade diz respeito à circulação de buggies em trechos rodoviários da região.

Os veículos são frequentemente vistos transportando passageiros desprovidos dos equipamentos mínimos de segurança, prática que eleva o risco de colisões graves ao disputar espaço com o tráfego pesado das rodovias.

​Força-tarefa no litoral

​A operação contou com a participação direta do comandante da GCM, George Chimada, acompanhado pelo subtenente Portela, da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), e pelo cabo Ferreira, integrante do Esquadrão Fênix (Esquadrão de Motociclistas da Região Metropolitana de Salvador), além de suas respectivas equipes.

​De acordo com as forças de segurança, as blitzen ostensivas terão continuidade no litoral para assegurar o cumprimento das normas e prevenir acidentes em um dos destinos turísticos mais movimentados da Bahia.