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OFENSIVA

Operação apreende 12 quadriciclos e buggy em Praia do Forte

Ação combateu transporte clandestino de passageiros e circulação de veículos sem placa

Rodrigo Tardio
Por
Nenhum dos veículos recolhidos apresentava placa de identificação no momento da abordagem
Nenhum dos veículos recolhidos apresentava placa de identificação no momento da abordagem - Foto: Reprodução
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​Uma ofensiva de ordenamento urbano realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Mata de São João, com apoio da Polícia Militar, resultou na apreensão de 12 quadriciclos e um buggy na manhã desta sexta-feira, 23, no distrito de Praia do Forte.

A fiscalização teve como foco combater o transporte clandestino de passageiros, a prestação irregular de serviços turísticos e o tráfego indevido de quadriciclos em vias públicas da localidade.

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​De acordo com as autoridades, nenhum dos veículos recolhidos apresentava placa de identificação no momento da abordagem. Todos os automotores foram guinchados e encaminhados ao pátio credenciado da Prefeitura Municipal.

A ausência do emplacamento aponta para possíveis inconsistências no registro e no licenciamento dos veículos, pendências que serão investigadas pelos órgãos de trânsito competentes.

​Denúncia locais

​A ação atende a uma sequência de queixas apresentadas por moradores e frequentadores da região. Relatos recebidos pela reportagem do Mais Região indicam que a presença de quadriciclos sem placas e sem licença tornou-se habitual em Praia do Forte, sobretudo durante os fins de semana.

​Flagrantes frequentes mostram adolescentes ao volante desses veículos, transportando múltiplos passageiros sem o uso do capacete de proteção e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

​Outro ponto crítico alertado pela comunidade diz respeito à circulação de buggies em trechos rodoviários da região.

Os veículos são frequentemente vistos transportando passageiros desprovidos dos equipamentos mínimos de segurança, prática que eleva o risco de colisões graves ao disputar espaço com o tráfego pesado das rodovias.

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​Força-tarefa no litoral

​A operação contou com a participação direta do comandante da GCM, George Chimada, acompanhado pelo subtenente Portela, da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), e pelo cabo Ferreira, integrante do Esquadrão Fênix (Esquadrão de Motociclistas da Região Metropolitana de Salvador), além de suas respectivas equipes.

​De acordo com as forças de segurança, as blitzen ostensivas terão continuidade no litoral para assegurar o cumprimento das normas e prevenir acidentes em um dos destinos turísticos mais movimentados da Bahia.

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Tags

Guarda Civil Municipal Praia do Forte quadriciclos segurança no trânsito transporte clandestino Turismo Responsável

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