Operador de Vorcaro controlava R$ 5 bilhões do banqueiro fora do país

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As autoridades brasileiras já identificaram parte dos caminhos percorridos no exterior por recursos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Um dos principais operadores do fundador do Banco Master, fora do país, era Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro. Ele administrava empresas offshore que, juntas, movimentavam patrimônio estimado em cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,13 bilhões), atribuído a Vorcaro.

Ademais, empresas do grupo Entre — criado por Mineiro em 2016 e que teve sua liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central em março deste ano — teriam participado do envio de recursos do Banco Master ao exterior para a manutenção de estruturas financeiras ligadas ao ex-banqueiro, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

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Recursos passaram por estrutura offshore

De acordo com a publicação, parte do dinheiro era enviada por Mineiro ao Mosaic Financial. Na sequência, os valores eram transferidos para empresas offshore ligadas a Vorcaro.

As autoridades também teriam identificado o retorno de aproximadamente US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão) ao Brasil desde o fim do ano passado, período que coincide com a primeira prisão de Vorcaro e a liquidação do Banco Master.

O liquidante do Banco Master, Sebastião Monteiro, protocolou um documento no Tribunal de Falências da Flórida, nos Estados Unidos, no qual aponta o Mosaic como parte de uma estrutura offshore que teria sido utilizada para movimentar recursos sob investigação.

Monteiro pediu o congelamento dos valores e solicitou informações sobre o destino final do dinheiro, com o objetivo de identificar os beneficiários das transferências.

Operador teria fechado acordo de delação

Ainda segundo Lauro Jardim, Mineiro fechou recentemente um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). O operador também é citado em uma transferência de US$ 12 milhões (R$ 61 bilhões) atribuída a Vorcaro.

O valor teria sido repassado, a pedido de Flávio Bolsonaro, para um fundo administrado por um amigo de Eduardo Bolsonaro. Segundo as informações divulgadas, os recursos seriam destinados ao financiamento do filme Dark Horse.

O que é uma offshore?

Uma empresa offshore é uma corporação ou conta bancária aberta em um país diferente da residência de seus donos, geralmente em locais com impostos baixos ou regras mais flexíveis.

A palavra vem do inglês e significa "fora da costa". Ela indica que o dinheiro ou o negócio está registrado em outro território.