Pai de Vorcaro doou R$ 1 milhão a partido de candidato à Presidência

Daniel Vorcaro ao lado do pai, Henrique Vorcaro - Foto: Reprodução

O pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, doou R$ 1 milhão ao diretório estadual do partido Novo em Minas Gerais em 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vistos pela BBC News Brasil. Na época da doação, Romeu Zema, hoje pré-candidato à Presidência, era o candidato à reeleição ao Governo de Minas.

Henrique Vorcaro foi preso na manhã desta quinta-feira, 14, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.

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A nova etapa da investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e inclui sete mandados de prisão preventiva, além de outros 17 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Daniel Vorcaro, por sua vez, está preso preventivamente desde março e negocia um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O que dizem Novo e Zema?

Procurado pela reportagem da BBC News Brasil, o Partido Novo não se pronunciou. Enquanto isso, Romeu Zema, por meio de sua assessoria de comunicação, disse que o dinheiro foi doado para o partido, não para ele, e que "nenhum centavo entrou" em sua campanha.

O pré-candidato ao Palácio do Planalto ainda afirmou que a doação para o partido foi em 2022, “quando não havia nem mesmo suspeita contra Vorcaro. A PF só iniciou as investigações sobre o Banco Master em 2024.” Ele também reforçou que a doação ao partido foi "perfeitamente legal e transparente" e que está registrada na Justiça Eleitoral.

Atrito entre Flávio Bolsonaro e Zema

Romeu Zema foi um dos políticos que se posicionou diante do vazamento das conversas entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, em que o filho de Jair Bolsonaro (PL) cobra pagamentos prometidos pelo banqueiro para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil”, disse Zema em vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta-feira, 13.

Isso é imperdoável.



É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil. pic.twitter.com/govXHsZ2iU — Romeu Zema (@RomeuZema) May 13, 2026

Segundo reportagem do The Intercept Brasil, Flávio teria negociado um aporte total de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões na cotação da época) para o financiamento da produção. O senador afirmou anteriormente que não tinha relação com Vorcaro.