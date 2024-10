PEC que limita decisões de ministros do STF avança na Câmara

Votação terminou com o placar de 39 votos sim a 18 votos não - Foto: Rosinei Coutinho | SCO | STF

O projeto que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avançou na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, 9, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a PEC que trata sobre o tema. A votação terminou com o placar de 39 votos sim a 18 votos não.

A proposição, de autoria do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), veda decisões de apenas um só magistrado que suspendam a eficácia de uma lei ou de um ato dos presidentes da República, do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional.

A base governista do Congresso, contudo, entende o texto como uma forma de "retaliação" à Corte e consideram a medida como institucional. "Esse projeto tem como objetivo uma retaliação institucional ao STF. A Constituição exige entre os Poderes independência e harmonia. Mas retaliação institucional não tem na Constituição", disse o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA).

A proposta de emenda à Constituição ainda abre brecha apenas para quando os ministros estiverem em recesso. Sendo assim, eles permitem que os magistrados utilizem a decisão monocrática como "grave urgência" ou "perigo de dano irreparável".



Agora cabe ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), designar a formação de uma comissão especial para discutir o texto.