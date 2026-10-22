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CARTA PÚBLICA

Pesquisadores apontam risco à democracia se Flávio Bolsonaro for eleito

Carta pública sobre o tema foi assinada por mais de 500 pessoas

Edvaldo Sales
Por
Carta pública sobre o tema foi assinada por mais de 500 pessoas
Carta pública sobre o tema foi assinada por mais de 500 pessoas - Foto: Renato Pizzutto | Band
Eleições 2026

Uma carta pública assinada por mais de 500 estudantes, ex-estudantes, funcionários e pesquisadores brasileiros ligados a instituições de ensino superior do Reino Unido, entre elas as prestigiadas Oxford e Cambridge, apontou que eventual eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a presidência do Brasil representaria um risco para a democracia.

Embora o documento seja assinado por pessoas com diferentes trajetórias e posicionamentos políticos, algumas delas são ligadas ao governo do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Um exemplo é a senadora recém-empossada e ex-secretária de Planejamento, Leany Lemos (PSB-DF), e da procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Ruas de Almeida, ambas egressas de Oxford.

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No entanto, a lista também inclui cientistas, como a carioca Erika Berenguer, e a neurocientista Beatriz Arruda, uma das organizadoras do movimento, que afirma não ter afiliação partidária.

“O que nos une não é a política partidária, mas sim o comprometimento com o desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, e a crença que a democracia, a ciência, a arte, a educação, os direitos humanos e o Estado Democrático de Direito são elementos essenciais e precisam ser protegidos contra os ataques contínuos da extrema-direita”, diz o texto.

Além disso, a carta destaca que Flávio é “filho e herdeiro político de Jair Bolsonaro, cujo governo sistematicamente atacou, desmontou e removeu financiamento central à educação, artes, cultura, ciência e instituições de pesquisa”.

Carta destaca ampliação do risco à democracia

O texto ressalta também que o cenário após o primeiro turno, com um Congresso mais favorável ao oposicionista, a possibilidade de indicação de quatro nomes ao Supremo Tribunal Federal (STF) ampliariam os riscos que Flávio, na visão desse grupo, representaria para a democracia.

Não consideramos Flávio Bolsonaro uma opção viável. Seu projeto político, comprometido com a continuidade do legado do pai, ameaça o Estado Democrático de Direito ao enfraquecer instituições, normalizar o autoritarismo, atacar universidades, a imprensa, mulheres, minorias e populações vulneráveis, ameaçando também o processo eleitoral”, afirma a carta.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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