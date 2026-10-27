Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

PF revela indícios de superfaturamento na merenda em Porto Seguro

Investigação mira contratos celebrados entre os anos de 2021 e 2023 no âmbito do PNAE

Rodrigo Tardio
Por
Foco das apurações recai sobre contratações efetuadas pela prefeitura mediante dispensas de licitação e pregões eletrônicos
Foco das apurações recai sobre contratações efetuadas pela prefeitura mediante dispensas de licitação e pregões eletrônicos - Foto: Arquivo | PF
Eleições 2026

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), cumpre nesta terça-feira, 27, sete mandados de busca e apreensão para apurar suspeitas de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A investigação mira contratos celebrados, na gestão do prefeito Jânio Natal (PL), entre os anos de 2021 e 2023 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem PF revela indícios de superfaturamento na merenda em Porto Seguro
Foto: Reprodução

Indícios de direcionamento e superfaturamento

O foco das apurações recai sobre contratações efetuadas pela prefeitura mediante dispensas de licitação e pregões eletrônicos. A PF e a CGU identificaram fortes indícios de:

  • Direcionamento de certames e ingerência indevida em estruturas institucionais;
  • Ausência de planejamento adequado na aquisição de insumos;
  • Sobrepreço e pagamentos por serviços não prestados;
  • Cooptação de agentes públicos, que teriam fornecido informações privilegiadas para beneficiar e favorecer os interesses de um grupo criminoso.

Leia Também:

COMPRA MAIS CARA

Planaltino paga mais caro em licitação suspeita e vira alvo do TCM
Planaltino paga mais caro em licitação suspeita e vira alvo do TCM imagem

FUJÃO?

Flávio Bolsonaro pode ser preso preventivamente se deixar o Brasil
Flávio Bolsonaro pode ser preso preventivamente se deixar o Brasil imagem

CURIOSIDADE

Aniversariante do dia, Lula tem duas datas de nascimento; entenda
Aniversariante do dia, Lula tem duas datas de nascimento; entenda imagem

Objetivos das medidas cautelares

As ordens judiciais executadas nesta terça-feira buscam apreender documentos fiscais, mídias digitais, dispositivos eletrônicos e outros elementos probatórios essenciais para o aprofundamento do inquérito policial.

De acordo com os órgãos de controle e fiscalização, o material recolhido vai servir para consolidar a autoria dos ilícitos, delimitar os prejuízos causados aos cofres públicos e responsabilizar individualmente os envolvidos, assegurando o cumprimento do devido processo legal.

As investigações continuam em andamento, e a Polícia Federal não descarta a realização de novas diligências à medida que a análise das provas avançar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

contratos públicos investigação irregularidades merenda escolar polícia federal Programa Nacional de Alimentação Escolar

Relacionadas

Mais lidas