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COMPRA MAIS CARA

Planaltino paga mais caro em licitação suspeita e vira alvo do TCM

Prefeitura não respondeu ao pedido de impugnação, feito pela empresa, dentro do prazo

Rodrigo Tardio
Por
Prefeito de Planaltino, Ronaldo Lisboa da Silva (PT)
Prefeito de Planaltino, Ronaldo Lisboa da Silva (PT) - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

Uma compra de materiais pedagógicos e utensílios em Planaltino, sudoeste da Bahia, virou caso de análise no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). A denúncia foi feita pela empresa 'Achou Distribuição e Comércio Ltda.', a qual aponta uma série de possíveis falhas e favorecimentos na licitação promovida pela Prefeitura Municipal, gestão de Ronaldo Lisboa da Silva, conhecido como Romi (PT).

O contrato em questão, voltado para a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, tinha um valor estimado inicial de R$ 141,7 mil, mas acabou fechado por um preço mais alto.

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O que motivou a denúncia?

Antes mesmo do resultado, a empresa denunciante tentou contestar o edital, mas afirma que não teve resposta da Prefeitura. Entre as principais queixas apresentadas ao tribunal, estão:

  • Tudo no mesmo pacote: o Lote 1 misturou jogos educativos com equipamentos pesados e de lazer — como camas elásticas, piscina de bolinhas, tatames e cones. Para a denunciante, juntar itens tão diferentes num lote só fere a regra de parcelamento da lei de licitações e beneficia grandes distribuidoras.
  • Falta de qualidade e certificação: O processo não exigiu o selo do INMETRO para os brinquedos e jogos, além de apresentar descrições técnicas genéricas e incompletas no projeto da compra.
  • Silêncio da gestão: A prefeitura simplesmente não respondeu ao pedido de impugnação feito pela empresa dentro do prazo.

Embora a denunciante tenha pedido a paralisação urgente da licitação, a Prefeitura adiantou o processo e assinou as Atas de Registro de Preços antes de qualquer análise do TCM. Com isso, os contratos já foram formalizados — e todos saíram acima do valor previsto originalmente:

  • Jogos educativos (Lote 1): fechado com a NM Papelaria por R$ 94.000,00 (9,5% acima do estimado).
  • Utensílios de cozinha (Lote 2): fechado com a Distak Multi Com. por R$ 13.422,18 (10% acima do estimado).
  • Kits de colchonetes (Lote 3): fechado também com a Distak Multi Com. por R$ 48.082,70 (10% acima do estimado).

No total, a conta final ficou em R$ 155.504,88 — quase 10% mais cara do que o orçamento base planejado pelo município.

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Mérito das suspeitas

O fato de a licitação já ter sido concluída não significa que a Prefeitura de Planaltino está com a ficha limpa. O relator do caso deixou claro que o processo vai continuar rodando no TCM para apurar a fundo todas as suspeitas levantadas.

Na prática, o tribunal quer entender:

  • Se a divisão dos lotes foi feita de forma irregular para direcionar a disputa;
  • Se a falta de exigência do INMETRO e a precariedade das especificações comprometeram a qualidade do que foi comprado;
  • Por que a Prefeitura ignorou o recurso da empresa contestante;
  • O motivo de todos os lotes terem sido arrematados no limite máximo do teto (10% acima da referência de preço), além de checar erros de datas e documentação.

Notificados a se explicar

Diante disso, o TCM deu um prazo de 20 dias para que os envolvidos apresentem defesas:

  • O prefeito de Planaltino, Ronaldo Lisboa da Silva;
  • A secretária de Educação, Maria Vilma Santos de Assis Carvalho;
  • O agente de contratação, Antônio Silva Lisboa.

As empresas vencedoras (NM Papelaria e Distak Multi Comercial) também foram intimadas a prestar esclarecimentos no mesmo prazo. Uma cópia da decisão foi enviada ao setor de Controle Interno do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Planaltino, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags

denúncia Educação licitação Materiais Pedagógicos Planaltino tribunal de contas

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