PL da Anistia: senador bate boca com jornalista em entrevista

Rogério Marinho se exaltou durante entrevista sobre o julgamento de Bolsonaro - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

O clima pesou entre o senador Rogério Marinho (PL-RN) e a jornalista Andreia Sadi, da Globonews, durante entrevista ao vivo no programa "Estúdio I" nesta quinta-feira, 4. O senador defendia o projeto de anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023.

Marinho questionou a proposta atribuída pela apresentadora ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de votar uma anistia apenas para quem participou da invsaão, deixando de fora os políticos que estão sendo julgados no Supermo Tribunal Federal (STF), inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A invasão é o pretexto para 'linkar' com o pretenso golpe de estado, que não houve", disse o senador, afirmando ser impossível separar as duas coisas. Marinho afirmou que o debate da anistia está interditado pelo que considera uma interferência do STF em outro poder.

"O Brasil virou tudo de ponta cabeça. O agente político mais importante é o Supremo Tribunal Federal", protestou o senador.

Durante a entrevista foi citada uma reunião de Marinho com o ministro do STF Gilmar Mendes, revelada pelo presidente do PL, partido do senador, onde teria sido dito que a mudança de foro seria oportunismo.

"O Sr. sabe muito bem"

O senador argumentou que a conversa teria sido reservada e que sua opinião era com relação à discussão da anistia, mas lembrando que Bolsonaro é o primeiro ex-presidente julgado por uma turma e não pelo plenário.

Sadi retrucou afirmando que mudança de foro é oportunismo, que Bolsonaro já está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o senador sabia disso e que Valdemar Costa Neto já havia declarado que a mudança de foro seria casuísmo.

Rogério Marinho insistiu que estava falando de anistia, mas que, na sua opinião, o foro foi alterado para retirar Bolsonaro do jogo eleitoral, ao que a jornalista respondeu de pronto.

'Uma coisa é opinião, outra são os fatos, essa é a sua opinião, houve a mudança do foro privilegiado em 2023 e o senhor sabe muito bem", disse Sadi. Então, o senador se exaltou:

"Não sei muito bem, não. Isso é um vício de quem está entrevistando. Eu sei muito bem o que eu disse. A senhora não pode colocar palavras na minha boca". Diante da exaltação do congressista, Andreia Sadi perguntou: "O senhor acabou"?. Em seguida, a entrevista foi encerrada.