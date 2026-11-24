INFRAESTRUTURA
Ponte Salvador-Itaparica e VLT: Isabela Suarez defende benefícios para ilha
Presidente da ACB participou de audiência pública nesta terça-feira, 24
A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, destacou a importância das obras da Ponte Salvador-Itaparica e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da Bahia.
Em conversa com a imprensa, na manhã desta terça-feira, 24, Isabela ainda enfatizou que, apesar dos avanços nas obras, há questões que precisam ser debatidas para garantir que as intervenções alcancem os resultados esperados para a população.
Há perguntas frequentes e esclarecimentos que, ao nosso ver, ainda precisam ser bastante debatidos e discutidos para que a gente tenha garantia de que essas intervenções de fato atinjam nosso propósito final, que é levar desenvolvimento não só para o Subúrbio e para o bairro do Comércio, mas também para Ilha de Itaparica e adjacências Isabela Suarez - Presidente da ACB
A declaração foi feita durante audiência na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), que também discutiu a expansão do metrô de Salvador.
Obras da ponte: Isabela Suarez defende planejamento para a Ilha de Itaparica
Ao tratar especificamente da Ponte Salvador-Itaparica, Isabela defendeu que as discussões sobre o projeto também considerem o planejamento urbano dos municípios de Itaparica e Vera Cruz.
Segundo ela, a nova ligação entre a capital e a ilha precisa ser acompanhada de medidas para preparar as cidades para o aumento do fluxo de pessoas e a expansão urbana, além de considerar os impactos ambientais.
“Em relação à ponte, queremos discutir o plano diretor dos municípios de Itaparica e Vera Cruz porque receber o fluxo de uma nova alternativa de mobilidade urbana precisa pensar na expansão das cidades. Temos feito essa discussão de maneira bastante frequente, justamente com as questões ambientais”, disse.
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Participantes da audiência
A audiência conta com a participação de representantes do governo estadual e da concessionária responsável pelo projeto da ponte.
Entre eles estão o secretário estadual da Casa Civil, Eracy Lafuente, o secretário extraordinário do Sistema Viário Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, e o vice-presidente da Concessionária 2 de Julho, Lin Li.