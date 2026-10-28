Post de Flávio Bolsonaro celebrando apreensão do passaporte de Lula volta a viralizar

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A fuga de Flávio Bolsonaro para fora do Brasil fez voltar às redes sociais uma publicação antiga do senador em que comemorava uma decisão judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O conteúdo, publicado em janeiro de 2018, foi resgatado na terça-feira, 27, pelo humorista Antonio Tabet e por outros internautas.

Na ocasião, Flávio disputava uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, filiado ao PSL (Partido Social Liberal). Após a Justiça de Brasília determinar a apreensão do passaporte de Lula, então ex-presidente, ele escreveu no X: “Jair Bolsonaro avisou! Ainda não foi dessa vez que Luladrão fugiu para escapar da prisão”.

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Ao compartilhar novamente a publicação, Tabet comentou: “Nada como um dia após o outro…”.

Senador escreveu que Lula tentava fugir da prisão após Justiça determinar apreensão de passaporte - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Viagem ocorreu após determinação de Alexandre de Moraes

A saída do senador do país ocorreu dois dias depois de sua derrota para Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Na segunda-feira, 26, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado a retenção dos passaportes comum e diplomático de Flávio, além de proibi-lo de deixar o território brasileiro.

A medida foi adotada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz. Na terça-feira, 27, Flávio não entregou os documentos à Polícia Federal, descumprindo a determinação do ministro.

Flávio passou pela Argentina antes de seguir ao Equador

Na madrugada de quarta-feira, 28, o governo argentino informou que Flávio, a mulher e as duas filhas entraram no país pela província de Misiones.

De acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a família cruzou a fronteira às 22h50 e, às 23h30, embarcou em um voo privado da companhia Baires Fly S.A. com destino a Guayaquil, no Equador.

Destino seria os Estados Unidos

Aliados do senador afirmaram que ele deve seguir para os Estados Unidos, onde mora seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O governo norte-americano informou que concederá vistos a Flávio e aos familiares.

A possível viagem, no entanto, não havia sido comunicada oficialmente à direção do PL, segundo o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio.

Em conversa com jornalistas, Marinho disse que recebeu uma mensagem do aliado na manhã de terça-feira, 27. Na ocasião, Flávio afirmou que iria “dar um tempo”.