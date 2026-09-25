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SOCORRO POR CHUVAS

Prefeito de Entre Rios é condenado a devolver R$ 804 mil aos cofres públicos

Manoelito Argolo (SD) não geriu corretamente recursos destinados ao socorro das chuvas

Ane Catarine
Por
O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior
O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo dos Santos Júnior, conhecido como Manoelito Argolo (Solidariedade), a devolver R$ 804.691 aos cofres públicos federais e a pagar uma multa adicional de R$ 46 mil.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 25, refere-se à má gestão de recursos destinados a socorrer a população após as fortes chuvas que atingiram o município no primeiro semestre de 2023.

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O que aconteceu com o dinheiro do socorro?

Os recursos foram enviados pelo governo federal, via Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para a execução de "ações de resposta" — medidas urgentes para minimizar os danos e auxiliar as vítimas do desastre.

No entanto, ao analisar a prestação de contas, o TCU concluiu que o prefeito Manoelito Argolo não conseguiu comprovar a aplicação regular da verba.

Na prática, isso significa que não há provas documentais suficientes de que o dinheiro foi realmente usado para os fins emergenciais previstos no plano de trabalho enviado à União.

Recuperação de valores e sanções

Além da devolução do montante principal e da multa, o TCU determinou que o Banco do Brasil transfira para a Conta Única do Tesouro Nacional o saldo que ainda estiver disponível na conta específica da Prefeitura de Entre Rios.

O valor recuperado será descontado da dívida atribuída ao prefeito. Além disso, a Corte também determinou o envio de uma cópia da decisão à Procuradoria da República na Bahia para a adoção das medidas legais cabíveis.

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Quem é Manoelito Argolo

Manoelito Argolo Junior tem 49 anos, é casado, concluiu o ensino médio e declarou à Justiça Eleitoral a ocupação de pecuarista.

Prefeito de Entre Rios, Manoeluito Argolo
Prefeito de Entre Rios, Manoeluito Argolo - Foto: Reprodução | Instagram

Nas eleições de 2024, quando foi reeleito prefeito de Entre Rios, também declarou patrimônio de R$ 1.282.500. Na época, ele recebeu 12.215 votos, o equivalente a 54,35% dos votos válidos.

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Bahia Entre Rios TCU

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