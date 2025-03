"Presidente achava importante uma mudança de perfil", diz Nísia sobre demissão

Nísia fica no comando da pasta até o dia 6 de março - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 26, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que sua substituição por Alexandre Padilha, por decisão de Lula, ocorreu porque o presidente achava importante uma mudança de perfil na pasta.



“A conversa com o presidente tem o tom de ele me comunicar a sua avaliação desse segundo momento do governo, vamos dizer assim, e que ele achava importante uma mudança de perfil à frente do Ministério da Saúde, agradecendo ao trabalho realizado”, disse Nísia.

Nísia fica no comando da pasta até o dia 6 de março. Ao defender seu legado à frente do Ministério, ela afirmou que entende a escolha do presidente, que foi baseada em dimensões técnico/políticas importantes no momento.



“O presidente entende que as dimensões técnico/políticas, no meu entendimento do que ele relatou, são importantes neste momento. O que eu disse para ele: ele é um técnico de um time. Faz parte da vivência de cada governo a troca de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho”, relatou.