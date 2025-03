Veja quem deve assumir lugar de Padilha na Serin de Lula

Deputado federal José Guimarães (PT-CE) - Foto: Câmara dos Deputados

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, é o mais cotado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha, que substitui Nísia Trindade no Ministério da Saúde.

De acordo com a CNN, Guimarães é o preferido de Lula para cuidar do relacionamento do governo com o Congresso Nacional, pasta que, comandada por Padilha, vinha sofrendo críticas de lideranças dos partidos de centro do Legislativo.

Ao longo dos últimos anos, manteve uma boa relação com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com líderes de partidos do Centrão. Ainda segundo a emissora, caso Guimarães seja confirmado na SRI, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deve assumir o posto de líder do governo.