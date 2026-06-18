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HERANÇA DO VLT

Presidente da CTB destaca legado social do VLT no Subúrbio de Salvador

Intervenções associadas ao VLT têm trazido um processo de transformação social no Subúrbio

Leo Almeida
Por
Eracy Lafuente (CTB) e Jerônimo Rodrigues
Eracy Lafuente (CTB) e Jerônimo Rodrigues - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

A presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Aracy Lafuente, afirmou que as intervenções associadas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador vão além da mobilidade urbana e representam um processo de transformação social no Subúrbio Ferroviário. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 18, durante a inauguração da duplicação e ampliação da Estrada do Derba.

Segundo Aracy, a obra integra um conjunto de ações voltadas à requalificação urbana da região, incluindo melhorias viárias, áreas de convivência, equipamentos esportivos e iniciativas de preservação ambiental.

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“Além da duplicação da via, estamos promovendo uma requalificação urbana completa. Iniciamos o plantio de mais de 60 mudas de espécies nativas, criando um ambiente mais arborizado e acolhedor. É gratificante observar famílias ocupando esses espaços, resgatando o convívio social em locais que, por mais de 50 anos, careceram de atenção”, afirmou.

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Qualidade de vida e integração

A dirigente destacou que as intervenções buscam devolver qualidade de vida à população e citou relatos de moradores beneficiados pelas mudanças. “Nosso objetivo é levar dignidade, qualidade de vida e, acima de tudo, esperança”, disse.

Durante o evento, Aracy também detalhou os próximos passos do projeto do VLT. Entre as ações previstas estão mais 3,5 quilômetros de duplicação viária integrada ao sistema ferroviário, a inauguração de um centro de convivência de 600 m² em Plataforma e a entrega de uma pista de skate que, segundo ela, será a maior do país.

“No dia 3, daremos início a uma etapa importante com a inauguração de uma pista de skate de alto padrão, projetada com tecnologia de ponta e dimensões que a tornam a maior do Brasil. Este equipamento servirá de palco para competições internacionais”, afirmou.

A presidente da CTB ressaltou ainda que o projeto está associado à geração de emprego, renda e oportunidades para os moradores da região.

“Este é um projeto de desenvolvimento territorial que visa gerar renda, emprego e oportunidades. Seguiremos trabalhando incansavelmente, pois estamos apenas começando a transformar a realidade desta região”, declarou.

Início das operações do VLT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já realizou a inauguração da primeira estação do VLT de Salvador, no bairro da Calçada, em cerimônia na noite desta quarta, 17. No evento, o gestor destacou que, a priori, a nova área servirá de visitação para estudantes e moradores da região do Subúrbio.

Sobre o início da operação, em A TARDE foi apurado que a fase de teste deve ser iniciada no dia 1º de julho, quando Jerônimo fará a inauguração do trecho da Estação Calçada ao Lobato. Assim, a operação assistida do modal inédito vai até dezembro, sem a necessidade de pagamento para utilizar o transporte.

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Tags

CTB Eracy Lafuente governo do estado suburbio ferroviario VLT de Salvador

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