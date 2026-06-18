Presidente da CTB destaca legado social do VLT no Subúrbio de Salvador

A presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Aracy Lafuente, afirmou que as intervenções associadas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador vão além da mobilidade urbana e representam um processo de transformação social no Subúrbio Ferroviário. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 18, durante a inauguração da duplicação e ampliação da Estrada do Derba.

Segundo Aracy, a obra integra um conjunto de ações voltadas à requalificação urbana da região, incluindo melhorias viárias, áreas de convivência, equipamentos esportivos e iniciativas de preservação ambiental.

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“Além da duplicação da via, estamos promovendo uma requalificação urbana completa. Iniciamos o plantio de mais de 60 mudas de espécies nativas, criando um ambiente mais arborizado e acolhedor. É gratificante observar famílias ocupando esses espaços, resgatando o convívio social em locais que, por mais de 50 anos, careceram de atenção”, afirmou.

Qualidade de vida e integração

A dirigente destacou que as intervenções buscam devolver qualidade de vida à população e citou relatos de moradores beneficiados pelas mudanças. “Nosso objetivo é levar dignidade, qualidade de vida e, acima de tudo, esperança”, disse.

Durante o evento, Aracy também detalhou os próximos passos do projeto do VLT. Entre as ações previstas estão mais 3,5 quilômetros de duplicação viária integrada ao sistema ferroviário, a inauguração de um centro de convivência de 600 m² em Plataforma e a entrega de uma pista de skate que, segundo ela, será a maior do país.

“No dia 3, daremos início a uma etapa importante com a inauguração de uma pista de skate de alto padrão, projetada com tecnologia de ponta e dimensões que a tornam a maior do Brasil. Este equipamento servirá de palco para competições internacionais”, afirmou.

A presidente da CTB ressaltou ainda que o projeto está associado à geração de emprego, renda e oportunidades para os moradores da região.

“Este é um projeto de desenvolvimento territorial que visa gerar renda, emprego e oportunidades. Seguiremos trabalhando incansavelmente, pois estamos apenas começando a transformar a realidade desta região”, declarou.

Início das operações do VLT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já realizou a inauguração da primeira estação do VLT de Salvador, no bairro da Calçada, em cerimônia na noite desta quarta, 17. No evento, o gestor destacou que, a priori, a nova área servirá de visitação para estudantes e moradores da região do Subúrbio.

Sobre o início da operação, em A TARDE foi apurado que a fase de teste deve ser iniciada no dia 1º de julho, quando Jerônimo fará a inauguração do trecho da Estação Calçada ao Lobato. Assim, a operação assistida do modal inédito vai até dezembro, sem a necessidade de pagamento para utilizar o transporte.