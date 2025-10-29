Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Presidente da FEC celebra entregas e defende "estilo republicano" de Jerônimo

Prefeito de Capim Grosso elogia gestão estadual

Rodrigo Tardio e Cássio Moreira

Por Rodrigo Tardio e Cássio Moreira

29/10/2025 - 14:29 h
Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso e presidente da FEC
Presidente da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FEC), o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios (PSD), celebrou a entrega de 80 novos veículos voltados para a saúde dos municípios, nesta quarta-feira, 29, e saiu em defesa do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Sivaldo afirmou que Jerônimo não tem privilegiado apenas os prefeitos aliados com as entregas, destinando também os recursos e equipamentos para cidades governadas por gestores que não fazem parte da sua base política, caracterizando o "estilo republicano" do grupo petista.

"A gente tem visto o estilo de Jerônimo governar, e desse grupo político nosso, um estilo republicano. O governo entrega ambulância, entrega serviços, entrega obra em todo o estado da Bahia. Eu não compreendo esse tipo de crítica, a crítica é natural do processo democrático, mas a gente tem acompanhado as entregas que o governador tem feito em todas as áreas", afirmou em entrevista ao Portal A TARDE.

Alinhamento

A fala do prefeito segue a mesma linha do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que defendeu a integração entre municípios, Estado e governo federal para cuidar da saúde.

“Cada um tem que fazer o seu papel, mas também não vamos criticar os municípios porque, às vezes, não têm a arrecadação suficiente. Por isso, é uma parceria: governo federal, governo do Estado, governo do município, todos juntos para cuidar da saúde da Bahia”, declarou Rosemberg também em entrevista ao Portal A TARDE.

