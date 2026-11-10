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CONTRATO DE WI-FI

Produtora do Dark Horse procura Nunes após 2º turno das eleições

Karina da Gama, responsável por Dark Horse, alegou razões humanitárias ao procurar prefeito

Leo Almeida
Por
Produtora possuia contrato de R$ 157 milhões na prefeitura
Produtora possuia contrato de R$ 157 milhões na prefeitura - Foto: Reprodução | Youtube
Eleições 2026

A empresária Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enviou uma carta ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), solicitando a manutenção de um contrato de R$ 157,1 milhões com a administração municipal. O pedido foi feito quatro dias após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

A mensagem, datada de 29 de outubro, foi encaminhada por WhatsApp e solicitava que a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) mantivesse o contrato com o Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido pela empresária, por "razões humanitárias". O acordo, no entanto, foi rescindido unilateralmente pela Prefeitura de São Paulo na sexta-feira, 7.

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Segundo informações divulgadas pelo g1, a entidade era responsável pela implantação e operação de pontos de internet gratuita em comunidades da capital paulista, por meio do programa Wi-Fi Livre.

Karina também é proprietária da produtora Go Up Entertainment, responsável pelo longa-metragem Dark Horse, sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro.

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Empresária relata bloqueio de contas

Na carta, Karina afirmou que suas contas bancárias pessoais, assim como as de empresas e entidades sob sua responsabilidade, estão bloqueadas em decorrência de investigações da Polícia Federal (PF).

Segundo a empresária, as restrições financeiras têm dificultado o pagamento dos salários de funcionários e prestadores de serviços vinculados ao projeto.

"Temos funcionários que já não conseguem realizar suas compras básicas de supermercado, cumprir suas obrigações familiares ou manter a tranquilidade de suas casas. São pais e mães de família que trabalharam, cumpriram suas responsabilidades e agora enfrentam uma situação de extrema vulnerabilidade financeira", escreveu.

Karina também relatou ter tentado contato com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para obter acesso ao inquérito que resultou na suspensão dos pagamentos ao ICB, mas afirmou não ter conseguido.

"Sei que a situação é complexa, que existem decisões judiciais a serem respeitadas e que a Prefeitura possui limites legais de atuação. (...) Mas acredito que é possível buscar, dentro da legalidade e mediante autorização das autoridades competentes, uma solução humanitária para que trabalhadores e prestadores de serviços não continuem suportando as consequências de uma situação sobre a qual não possuem qualquer responsabilidade", declarou.

Prefeito recebeu pedido por WhatsApp

Ricardo Nunes confirmou à GloboNews, nesta terça-feira, 10, que recebeu a mensagem por intermédio do advogado da empresária. O prefeito encaminhou a solicitação ao secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Humberto de Alencar, que anexou a carta ao processo administrativo público relacionado ao contrato.

Apesar do pedido, a secretaria decidiu rescindir unilateralmente o acordo com o Instituto Conhecer Brasil. A justificativa apresentada foi a impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços após a suspensão dos repasses financeiros, determinada pelo STF.

Prefeitura já havia repassado R$ 147 milhões

O contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o ICB foi firmado em 2024, inicialmente no valor de R$ 108 milhões, para a implantação de 5 mil pontos de acesso gratuito à internet.

Em junho de 2025, um aditamento prorrogou a parceria por seis meses e reduziu a meta de instalação de 5 mil para 3.200 pontos de Wi-Fi.

Segundo a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a Prefeitura repassou R$ 147 milhões à entidade desde o início da parceria.

Os pagamentos foram divididos da seguinte forma:

  • Junho de 2024 a maio de 2025: R$ 69 milhões;
  • Junho a dezembro de 2025: R$ 24 milhões;
  • Janeiro a agosto de 2026: R$ 54 milhões.

Em nota, a secretaria informou que ainda aguarda resposta do ministro Flávio Dino a pedidos de esclarecimento encaminhados em 14 de setembro e 2 de outubro sobre o contrato do programa Wi-Fi Livre.

"Com a suspensão dos pagamentos ao ICB desde setembro, por determinação do próprio STF, tornou-se inviável a continuidade dos serviços e, portanto, o Termo de Colaboração com a organização social foi rescindido", informou a pasta.

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Dark Horse

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