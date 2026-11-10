Produtora do Dark Horse procura Nunes após 2º turno das eleições

A empresária Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enviou uma carta ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), solicitando a manutenção de um contrato de R$ 157,1 milhões com a administração municipal. O pedido foi feito quatro dias após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

A mensagem, datada de 29 de outubro, foi encaminhada por WhatsApp e solicitava que a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) mantivesse o contrato com o Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido pela empresária, por "razões humanitárias". O acordo, no entanto, foi rescindido unilateralmente pela Prefeitura de São Paulo na sexta-feira, 7.

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Segundo informações divulgadas pelo g1, a entidade era responsável pela implantação e operação de pontos de internet gratuita em comunidades da capital paulista, por meio do programa Wi-Fi Livre.

Karina também é proprietária da produtora Go Up Entertainment, responsável pelo longa-metragem Dark Horse, sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro.

Empresária relata bloqueio de contas

Na carta, Karina afirmou que suas contas bancárias pessoais, assim como as de empresas e entidades sob sua responsabilidade, estão bloqueadas em decorrência de investigações da Polícia Federal (PF).

Segundo a empresária, as restrições financeiras têm dificultado o pagamento dos salários de funcionários e prestadores de serviços vinculados ao projeto.

"Temos funcionários que já não conseguem realizar suas compras básicas de supermercado, cumprir suas obrigações familiares ou manter a tranquilidade de suas casas. São pais e mães de família que trabalharam, cumpriram suas responsabilidades e agora enfrentam uma situação de extrema vulnerabilidade financeira", escreveu.

Karina também relatou ter tentado contato com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para obter acesso ao inquérito que resultou na suspensão dos pagamentos ao ICB, mas afirmou não ter conseguido.

"Sei que a situação é complexa, que existem decisões judiciais a serem respeitadas e que a Prefeitura possui limites legais de atuação. (...) Mas acredito que é possível buscar, dentro da legalidade e mediante autorização das autoridades competentes, uma solução humanitária para que trabalhadores e prestadores de serviços não continuem suportando as consequências de uma situação sobre a qual não possuem qualquer responsabilidade", declarou.

Prefeito recebeu pedido por WhatsApp

Ricardo Nunes confirmou à GloboNews, nesta terça-feira, 10, que recebeu a mensagem por intermédio do advogado da empresária. O prefeito encaminhou a solicitação ao secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Humberto de Alencar, que anexou a carta ao processo administrativo público relacionado ao contrato.

Apesar do pedido, a secretaria decidiu rescindir unilateralmente o acordo com o Instituto Conhecer Brasil. A justificativa apresentada foi a impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços após a suspensão dos repasses financeiros, determinada pelo STF.

Prefeitura já havia repassado R$ 147 milhões

O contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o ICB foi firmado em 2024, inicialmente no valor de R$ 108 milhões, para a implantação de 5 mil pontos de acesso gratuito à internet.

Em junho de 2025, um aditamento prorrogou a parceria por seis meses e reduziu a meta de instalação de 5 mil para 3.200 pontos de Wi-Fi.

Segundo a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a Prefeitura repassou R$ 147 milhões à entidade desde o início da parceria.

Os pagamentos foram divididos da seguinte forma:

Junho de 2024 a maio de 2025: R$ 69 milhões;

Junho a dezembro de 2025: R$ 24 milhões;

Janeiro a agosto de 2026: R$ 54 milhões.

Em nota, a secretaria informou que ainda aguarda resposta do ministro Flávio Dino a pedidos de esclarecimento encaminhados em 14 de setembro e 2 de outubro sobre o contrato do programa Wi-Fi Livre.

"Com a suspensão dos pagamentos ao ICB desde setembro, por determinação do próprio STF, tornou-se inviável a continuidade dos serviços e, portanto, o Termo de Colaboração com a organização social foi rescindido", informou a pasta.