Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Promessa de Lula, Ministério da Segurança não deve sair do papel

Possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça enfrenta resistência interna

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/01/2026 - 7:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Promessa de Lula, Ministério da Segurança não deve sair do papel
-

A possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça para criar uma pasta específica de Segurança Pública voltou à pauta no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após Ricardo Lewandowski decidir deixar o comando da pasta.

No entanto, ainda não há consenso interno sobre o tema. Informações do portal CNN Brasil indicam que interlocutores do governo avaliam que criar a nova pasta no fim do mandato poderia dar munição à oposição, que tende a classificar a medida como eleitoreira.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, pesam contra a iniciativa a dificuldade de um novo ministro apresentar entregas consistentes a poucos meses das eleições de outubro e a limitação orçamentária, ponto citado por Lewandowski em sua carta de despedida.

Leia Também:

Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski
Saída de Lewandowski da Justiça não deve travar prioridade eleitoral de Lula
Saiba quem pode substituir Lewandowski no Ministério da Justiça

A criação do Ministério da Segurança Pública foi uma promessa da campanha petista em 2022. No entanto, ainda durante a transição de governo, Lula desistiu de separar a área do Ministério da Justiça.

Resistência no Judiciário

Informações de bastidor apontam ainda que uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF) também não é favorável à separação dos ministérios e tem aconselhado o presidente Lula a abandonar a ideia.

Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e Cristiano Zanin sustentam que a atuação do sistema de Justiça seria fragilizada sem a integração com a área de segurança pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bastidores eleições 2026 governo federal Judiciário Lula ministério da justiça política nacional Ricardo Lewandowski segurança pública STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x