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POLÍTICA

PT convoca apoiadores para celebrar reeleição de Lula em ato de rua neste domingo (01)

Diretório petista anunciou mobilização nas redes sociais com convite aos apoiadores

Luan Julião
Por
Ato de rua terá arrecadação coletiva para financiar a comemoração.
Ato de rua terá arrecadação coletiva para financiar a comemoração. - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O diretório zonal do Partido dos Trabalhadores (PT) no Plano Piloto, no Distrito Federal, prepara uma celebração pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro, intitulado “Ocupa Eixão, a vitória do povo”, está marcado para as 10h deste domingo, 1º, na altura das quadras 205/206 Norte, na Asa Norte.

A mobilização também foi divulgada pelo deputado distrital reeleito Gabriel Magno (PT) e pelo deputado federal e ex-governador Agnelo Queiroz (PT-DF), que compartilharam o chamado para o evento em suas redes sociais.

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“A esperança venceu o medo! Neste domingo, vamos ocupar o Eixão para celebrar a vitória, a democracia e a força do povo!”, publicou o diretório petista ao anunciar a manifestação.

A programação prevê música e apresentações culturais. Para custear a comemoração, a organização também contará com financiamento coletivo de apoiadores.

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A escolha da região para a celebração ocorre após Lula conquistar a maioria dos votos na Asa Norte, uma das duas regiões administrativas do Distrito Federal em que o presidente venceu.

No último domingo, 25, apoiadores do partido já haviam se reunido no Bar do Pardim, localizado na 405 Norte, para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições de 2026.

Em todo o Distrito Federal, Lula recebeu 675.627 votos no segundo turno, um aumento de 149.597 votos em relação ao primeiro.

O evento deste domingo será realizado no Eixão Norte, via que tradicionalmente tem o tráfego de veículos interrompido aos domingos e feriados, das 6h às 18h, para dar lugar ao Eixão do Lazer, assim como ocorre no Eixão Sul.

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democracia Lula partido dos trabalhadores

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