PT convoca apoiadores para celebrar reeleição de Lula em ato de rua neste domingo (01)

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O diretório zonal do Partido dos Trabalhadores (PT) no Plano Piloto, no Distrito Federal, prepara uma celebração pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro, intitulado “Ocupa Eixão, a vitória do povo”, está marcado para as 10h deste domingo, 1º, na altura das quadras 205/206 Norte, na Asa Norte.

A mobilização também foi divulgada pelo deputado distrital reeleito Gabriel Magno (PT) e pelo deputado federal e ex-governador Agnelo Queiroz (PT-DF), que compartilharam o chamado para o evento em suas redes sociais.

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“A esperança venceu o medo! Neste domingo, vamos ocupar o Eixão para celebrar a vitória, a democracia e a força do povo!”, publicou o diretório petista ao anunciar a manifestação.

A programação prevê música e apresentações culturais. Para custear a comemoração, a organização também contará com financiamento coletivo de apoiadores.

Asa Norte teve vitória de Lula no DF

A escolha da região para a celebração ocorre após Lula conquistar a maioria dos votos na Asa Norte, uma das duas regiões administrativas do Distrito Federal em que o presidente venceu.

No último domingo, 25, apoiadores do partido já haviam se reunido no Bar do Pardim, localizado na 405 Norte, para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições de 2026.

Em todo o Distrito Federal, Lula recebeu 675.627 votos no segundo turno, um aumento de 149.597 votos em relação ao primeiro.

O evento deste domingo será realizado no Eixão Norte, via que tradicionalmente tem o tráfego de veículos interrompido aos domingos e feriados, das 6h às 18h, para dar lugar ao Eixão do Lazer, assim como ocorre no Eixão Sul.