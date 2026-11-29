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O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo, 29, que o partido e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não aceitam conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou a qualquer outra pessoa que tenha planejado um golpe de Estado.

A declaração foi feita após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciar uma reunião com Lula, marcada para a próxima terça-feira, 1º, para tratar da situação dos presos e condenados pelos ataques de 8 de janeiro.

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Em nota, Edinho afirmou que Lula está disposto a dialogar com os partidos para construir apoio parlamentar ao governo, mas ressaltou que há limites para as negociações.

“O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis”, afirmou.

Em seguida, o dirigente deixou clara a posição do partido sobre a possibilidade de perdão aos envolvidos na tentativa de golpe.

“Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do vice. Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, completou.

Entenda

A possibilidade de Lula receber Valdemar foi interpretada por integrantes do PL como uma abertura para discutir um eventual indulto ou outras medidas em favor dos condenados.

O encontro foi solicitado por Valdemar diretamente a Edinho e aceito pelo presidente da República.