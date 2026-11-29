POLÍTICA
Valdemar vai se reunir com Lula para discutir indulto do 8 de Janeiro
Jair Bolsonaro teria sido consultado pelo presidente do PL antes do encontro ser marcado
O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na próxima terça-feira, 1°, no Palácio do Planalto, para tratar da possibilidade de concessão de indulto aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Segundo Valdemar, a proposta foi discutida previamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente cumpre prisão domiciliar e também foi condenado pela trama golpista.
Para consultar Bolsonaro, Valdemar pediu que o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, transmitisse a mensagem. Segundo o dirigente do PL, o ex-mandatário autorizou a conversa, mas defendeu que a medida contemplasse todos os envolvidos.
“Eu consultei o Bolsonaro para fazer. Ele falou: 'Conversa. Vai tocando, mas tem que ver pra todo mundo, porque não adianta resolver um problema, tem que resolver de todo mundo'”, relatou Valdemar.
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Presidente conersou sobre encontro com outros membros do PL
Além do ex-presidente Bolsonaro, o presidente do PL afirmou ainda que conversou neste sábado, 28, com a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) sobre o encontro com Lula.
Antes de avançar com a reunião, ele também disse ter comunicado outros integrantes do partido, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), para evitar que os parlamentares soubessem da iniciativa pela imprensa.
Lula teria demonstrado interesse em conversa
Valdemar afirmou que há disposição do presidente Lula para a realização do encontro. Segundo ele, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, chegou a questioná-lo sobre uma possível reunião com o chefe do Executivo federal.