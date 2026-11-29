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O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na próxima terça-feira, 1°, no Palácio do Planalto, para tratar da possibilidade de concessão de indulto aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Valdemar, a proposta foi discutida previamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente cumpre prisão domiciliar e também foi condenado pela trama golpista.

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Para consultar Bolsonaro, Valdemar pediu que o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, transmitisse a mensagem. Segundo o dirigente do PL, o ex-mandatário autorizou a conversa, mas defendeu que a medida contemplasse todos os envolvidos.

“Eu consultei o Bolsonaro para fazer. Ele falou: 'Conversa. Vai tocando, mas tem que ver pra todo mundo, porque não adianta resolver um problema, tem que resolver de todo mundo'”, relatou Valdemar.

Presidente conersou sobre encontro com outros membros do PL

Além do ex-presidente Bolsonaro, o presidente do PL afirmou ainda que conversou neste sábado, 28, com a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) sobre o encontro com Lula.

Antes de avançar com a reunião, ele também disse ter comunicado outros integrantes do partido, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), para evitar que os parlamentares soubessem da iniciativa pela imprensa.

Lula teria demonstrado interesse em conversa

Valdemar afirmou que há disposição do presidente Lula para a realização do encontro. Segundo ele, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, chegou a questioná-lo sobre uma possível reunião com o chefe do Executivo federal.