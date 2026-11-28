PRESSÃO
STF suspende R$ 79 milhões em emendas de Flávio Bolsonaro para 2027
Senador terá de explicar se exerce o mandato mesmo estando nos EUA
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinou na sexta-feira, 27, a suspensão da tramitação das emendas parlamentares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) destinadas ao Orçamento de 2027.
Segundo informações apresentadas ao STF no processo, 14 propostas do parlamentar, que somam R$ 79 milhões, estão em análise.
Agora, Flávio terá cinco dias para se manifestar.
A maior parte dos recursos indicados foi direcionada ao Rio de Janeiro. Entre as ações contempladas estão o atendimento especializado em oncologia, o desenvolvimento de políticas de segurança pública e a manutenção da prontidão das Forças Armadas.
STF questiona atuação do senador no mandato
Além de suspender a tramitação das emendas, Dino pediu ao Senado Federal que esclareça as condições em que Flávio exerce o mandato e as circunstâncias em que deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais deste ano.
O ministro quer saber se a viagem foi autorizada pela Casa Legislativa e se o senador está no exterior em missão oficial.
Na decisão, Dino afirmou que Flávio deixou o país mesmo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, também do STF, para entregar os passaportes e não sair do Brasil.
A ordem foi expedida após a derrota do senador no segundo turno da eleição presidencial e atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF), que apontou risco de fuga.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo casas de apostas online.
Dino afirmou que há indícios de que Flávio não estaria exercendo regularmente o mandato parlamentar. Para o ministro, o eventual descumprimento de uma ordem judicial pode configurar quebra de decoro.
"Consoante os elementos trazidos aos autos, o Senador evadiu-se e encontra-se fora do país para deliberadamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial emanada deste STF, conduta que, se confirmada, pode configurar quebra de decoro parlamentar", escreveu.
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Senado defende manutenção de salário e verbas
Em uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal, o Senado defendeu a manutenção do salário de Flávio Bolsonaro e das verbas destinadas ao funcionamento do gabinete.
A Advocacia da Casa argumentou que as regras internas permitem a atuação parlamentar a distância.
Segundo o Senado, os registros da Secretaria-Geral da Mesa indicam que Flávio participou de todas as sessões deliberativas ordinárias realizadas desde 27 de outubro de 2026, na modalidade semipresencial.
A Advocacia do Senado também sustentou que a viagem ao exterior, por si só, não justifica a suspensão do pagamento do salário nem a caracterização de abandono do mandato.