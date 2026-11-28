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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinou na sexta-feira, 27, a suspensão da tramitação das emendas parlamentares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) destinadas ao Orçamento de 2027.

Segundo informações apresentadas ao STF no processo, 14 propostas do parlamentar, que somam R$ 79 milhões, estão em análise.

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Agora, Flávio terá cinco dias para se manifestar.

A maior parte dos recursos indicados foi direcionada ao Rio de Janeiro. Entre as ações contempladas estão o atendimento especializado em oncologia, o desenvolvimento de políticas de segurança pública e a manutenção da prontidão das Forças Armadas.

STF questiona atuação do senador no mandato

Além de suspender a tramitação das emendas, Dino pediu ao Senado Federal que esclareça as condições em que Flávio exerce o mandato e as circunstâncias em que deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais deste ano.

O ministro quer saber se a viagem foi autorizada pela Casa Legislativa e se o senador está no exterior em missão oficial.

Na decisão, Dino afirmou que Flávio deixou o país mesmo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, também do STF, para entregar os passaportes e não sair do Brasil.

A ordem foi expedida após a derrota do senador no segundo turno da eleição presidencial e atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF), que apontou risco de fuga.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo casas de apostas online.

Dino afirmou que há indícios de que Flávio não estaria exercendo regularmente o mandato parlamentar. Para o ministro, o eventual descumprimento de uma ordem judicial pode configurar quebra de decoro.

"Consoante os elementos trazidos aos autos, o Senador evadiu-se e encontra-se fora do país para deliberadamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial emanada deste STF, conduta que, se confirmada, pode configurar quebra de decoro parlamentar", escreveu.

Senado defende manutenção de salário e verbas

Em uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal, o Senado defendeu a manutenção do salário de Flávio Bolsonaro e das verbas destinadas ao funcionamento do gabinete.

A Advocacia da Casa argumentou que as regras internas permitem a atuação parlamentar a distância.

Segundo o Senado, os registros da Secretaria-Geral da Mesa indicam que Flávio participou de todas as sessões deliberativas ordinárias realizadas desde 27 de outubro de 2026, na modalidade semipresencial.

A Advocacia do Senado também sustentou que a viagem ao exterior, por si só, não justifica a suspensão do pagamento do salário nem a caracterização de abandono do mandato.