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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que consultou Jair Bolsonaro (PL) antes de marcar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para a próxima terça-feira, 1º.

Segundo ele, o ex-presidente autorizou o encontro, que deve tratar de uma possível articulação em torno de um indulto ou de medidas para reduzir a pena de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

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“O Bolsonaro está ciente da minha reunião com Lula e deu aval. Não faria isso sem consultá-lo”, afirmou Valdemar durante entrevista à CNN Brasil.

O dirigente explicou que fez a consulta por meio do irmão de Bolsonaro, o deputado federal eleito Renato Bolsonaro (PL-SP), e também telefonou para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Reunião busca acordo político em torno de Bolsonaro

O encontro é articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A intenção é construir um entendimento político que sinalize uma pacificação entre o governo Lula, o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Alcolumbre e Motta tentam a reeleição para o comando das duas Casas em fevereiro de 2027 e contam com o apoio do governo e do PT. No entanto, enfrentam resistência de integrantes do PL, partido que elegeu as maiores bancadas da Câmara e do Senado.

Uma das possibilidades em discussão envolve a redução das penas de Bolsonaro e de outros condenados pelos atos de 8 de janeiro. Um projeto com esse objetivo chegou a avançar no Congresso, mas teve a tramitação suspensa pelo STF.