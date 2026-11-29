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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, criticou neste domingo, 29, a pressão em torno da escolha do próximo ministro da Corte e afirmou que considera inadequado sugerir nomes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sem citar diretamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Fachin defendeu a separação entre os Poderes e ressaltou que cabe ao Senado avaliar e votar a indicação feita pelo presidente da República.

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“Considero inadequado que o Presidente do Supremo Tribunal Federal indique nomes ao Presidente da República para integrar a Suprema Corte, por entender que tal prática contraria à separação dos Poderes. Na mesma linha, entendo que cabe ao Senado Federal apreciar a indicação presidencial”, disse Fachin durante entrevista ao SBT News.

Entenda a pressão pela indicação

A manifestação de Fachin ocorre em meio à pressão para que Lula anuncie o nome que ocupará a vaga no STF até esta segunda-feira, 30. A expectativa é que a indicação seja enviada a tempo de permitir a análise pelo Senado ainda neste ano.

Além da cobrança por rapidez, entidades jurídicas e setores do PT defendem que o presidente escolha uma mulher negra para a Corte. A indicação seria inédita, já que o STF nunca teve uma ministra negra.

Entre os nomes que ganharam espaço nessa articulação está o da advogada Edilene Lôbo, ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Alcolumbre também articula nomes para a vaga

Enquanto setores do PT defendem a indicação de uma mulher negra, Alcolumbre tem apresentado outras opções a Lula.

O presidente do Senado sugeriu o nome de Luis Felipe Salomão, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como alternativa diante do impasse. Antes, o senador vinha defendendo o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG), mas Lula resiste à indicação do parlamentar.

Até então, o nome escolhido por Lula era o do ministro Jorge Messias, mas a indicação foi rejeitada pelo Senado.