PT pede que TSE suspenda conteúdos do site Direita Já, ligado ao PL

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O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quinta-feira, 6, para pedir a retirada do ar de conteúdos publicados no site Direita Já, ligado ao PL e ao senador Flávio Bolsonaro.

Na representação, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que a plataforma distribui de forma organizada materiais com desinformação e ataques contra o petista, aliados e o próprio processo eleitoral.

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Segundo o PT, o site funciona como uma central de distribuição de conteúdos para apoiadores e influenciadores digitais. A plataforma disponibilizaria até 50 publicações por semana, a maior parte com críticas a Lula e ao PT.

A representação também cita a existência de um programa chamado Creators, por meio do qual influenciadores se cadastram, informam os perfis nas redes sociais e recebem a promessa de alcançar até 50 milhões de visualizações ao compartilhar o material disponibilizado pela página.

“Muitos desses conteúdos, produzidos pelo PL, confrontam decisões do TSE reunidas no Repositório de Enfrentamento à Desinformação, que reúne conteúdos já classificados pelo Tribunal como ‘fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral’”, afirma o partido.

O que o PT pede ao TSE?

Na ação, o partido solicita que o Tribunal determine: