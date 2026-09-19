Quanto ganha um ministro do STF em 2026? Confira o valor

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Remuneração de R$ 46.366,19 corresponde ao teto constitucional do funcionalismo público da União e serve de referência para outros cargos dos Três Poderes.

O salário bruto de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é de R$ 46.366,19 em 2026. O valor corresponde ao teto constitucional do funcionalismo público da União e é pago igualmente aos 11 integrantes da Corte.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da remuneração, os ministros têm direito a 60 dias de férias por ano e ao abono de permanência, quando aplicável.

Valor também influencia outros salários

O subsídio dos ministros do STF funciona como referência para a remuneração de autoridades dos demais Poderes. O teto constitucional impede que servidores públicos recebam vencimentos acima desse limite, com exceções previstas na legislação.

No Executivo, o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado passaram a ter remuneração equiparada ao teto do STF a partir de fevereiro de 2025, após reajustes aprovados pelo Congresso.

Deputados federais e senadores também tiveram os salários reajustados para acompanhar o novo patamar de remuneração das autoridades do alto escalão.





Reajuste ocorreu de forma escalonada

O aumento dos salários dos ministros do STF foi realizado de forma gradual. A remuneração passou de R$ 39.293,32, em janeiro de 2023, para R$ 41.650,92 em abril daquele ano.

Em fevereiro de 2024, o valor chegou a R$ 44.008,52, até alcançar os atuais R$ 46.366,19.

O reajuste também produz efeitos sobre outras carreiras do sistema de Justiça, influenciando os subsídios de ministros de tribunais superiores, integrantes do Ministério Público e magistrados federais.