Quem é Fábio Faria? Genro de Silvio Santos teria organizado festa de Vorcaro

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O caso do Banco Master ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira, 11, com a revelação de que o ex-ministro de Comunicação de Jair Bolsonaro (PL) e genro de Silvio Santos, Fábio Faria, seria um dos principais interlocutores de Daniel Vorcaro. De acordo com a reportagem publicada pela revista Piauí, Faria seria um dos principais responsáveis por apresentar o banqueiro a diversos políticos.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) mostram que Faria teria convidado políticos como os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) para uma festa privada que ocorreu na boate Madame Satã, em São Paulo.

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A festa reuniu cerca de 120 modelos, com Vorcaro expressando uma preferência por estrangeiras. “Davi (Alcolumbre) e (Rodrigo) Pacheco fechados para terça. “Chamei Toffoli também”, escreveu Farias.

Além disso, Fábio Faria ainda acrescentou: “Davi tá louco perguntando se as suíças [como eram chamadas as modelos] vão vir. Se der, vamos trazer. E, na segunda, quero ir lá no banco com os meus sócios do escritório.”

Genro de Silvio Santos

Apresentado como um dos homens de confiança de Vorcaro, Fábio Faria é casado com a apresentadora de televisão e filha de Sílvio Santos, Patrícia Abravanel.

Eles iniciaram o relacionamento de forma discreta em 2013 e firmaram realmente o casamento em 2017. Até o momento, eles são pais de Senor, Pedro e Jane, todos frutos do relacionamento do casal.

Fábio Faria, Patrícia Abravanel e Sílvio Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Silvio Santos apontou suposta traição

A repercussão do envolvimento de Faria no caso do Banco Master fez a web resgatar um momento que aconteceu durante uma edição do "Jogo das Três Pistas", disputado entre Silvio Santos e Ratinho.

Durante a disputa, o ‘Dono do Baú’ sugere que Patrícia Abravanel estaria sendo traída por Fábio. No vídeo, ela aponta a primeira dica sendo “chifre”.

Em seguida, Sílvio responde dizendo: "Chifre? Já sei! Seu marido." Ela tenta disfarçar e Silvo cai na risada.

Ai morrendo com esse vídeo do Silvio Santos cutucando a Patricia Abravanel falando de chifre 🗣️ https://t.co/se1YogIT2z — Memes Brasil (@memexbrasil) September 11, 2026

Apesar da piada, Sílvio e o genro aparentavam ter uma boa relação. No ano de 2024, o político homenageou o ex-apresentador depois da confirmação de sua morte.

“Senhor, eu tenho muita gratidão e honra por ter convivido com você esses anos. O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do país porque, por trás, existe… Descanse em paz, Senorão, que um dia estaremos juntos novamente para resenhar sobre o Brasil, contar piadas e sorrirmos muito juntos”, desabafou o político.

Farias foi ministro de Jair Bolsonaro

Além de genro de Silvio Santos, Fábio Faria é político e participou do governo de Jair Bolsonaro (PL) como Ministro das Comunicações entre 2020 e 2022.

Fábio Faria e Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fábio Faria é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, e seguiu a carreira política do pai, sendo eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte em 2006.

Ele já passou pelos partidos PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB. Atualmente, ele está filiado ao Progressistas, mas sem nenhum cargo público.

Seu último cargo foi o de deputado federal pelo Rio Grande do Norte, deixando o posto em 2023.