PF marca depoimento de Vorcaro em inquérito sobre fraude bilionária

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A Polícia Federal (PF) reagendou para a próxima terça-feira, 15, às 14h, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro no âmbito do inquérito que apura supostas irregularidades em cartas de crédito de R$ 12 bilhões entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

No interrogatório, Vorcaro também deve ser questionado sobre a contratação de perfis em redes sociais para ataques ao Banco Central.

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​Inicialmente prevista para o final de agosto, a oitiva foi adiada a pedido dos advogados. Na última quinta-feira, 10, a defesa reiterou a solicitação de adiamento sob a justificativa de que não teve acesso integral aos elementos de prova para preparar o cliente.

Limitações técnicas

​Embora tenham acessado o processo no portal do Supremo Tribunal Federal (STF), os defensores citam limitações técnicas. A ação soma 937 peças — algumas com 2 mil a 5 mil páginas —, e o sistema não permite o download em bloco dos arquivos, exigindo a cópia individual.

A defesa aponta ainda a ausência das mídias com depoimentos já prestados e de dados obtidos via quebra de sigilo, sustentando que o acesso prévio é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa.

​De acordo como revelou a CNN, a estimativa era concluir a investigação em agosto, mas os sucessivos adiamentos atrasaram o cronograma da PF.

O empresário Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e o senador Jaques Wagner (PT-BA) também tiveram depoimentos postergados e aguardam nova data.