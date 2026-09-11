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IRREGULARIDADES

PF marca depoimento de Vorcaro em inquérito sobre fraude bilionária

Banqueiro deve ser questionado sobre contratação de perfis em redes sociais

Rodrigo Tardio
Por
Defesa aponta ainda ausência das mídias com depoimentos já prestados e dados obtidos via quebra de sigilo
Defesa aponta ainda ausência das mídias com depoimentos já prestados e dados obtidos via quebra de sigilo - Foto: Reprodução | Instagram @danielvorcaro
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A Polícia Federal (PF) reagendou para a próxima terça-feira, 15, às 14h, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro no âmbito do inquérito que apura supostas irregularidades em cartas de crédito de R$ 12 bilhões entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

No interrogatório, Vorcaro também deve ser questionado sobre a contratação de perfis em redes sociais para ataques ao Banco Central.

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​Inicialmente prevista para o final de agosto, a oitiva foi adiada a pedido dos advogados. Na última quinta-feira, 10, a defesa reiterou a solicitação de adiamento sob a justificativa de que não teve acesso integral aos elementos de prova para preparar o cliente.

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Limitações técnicas

​Embora tenham acessado o processo no portal do Supremo Tribunal Federal (STF), os defensores citam limitações técnicas. A ação soma 937 peças — algumas com 2 mil a 5 mil páginas —, e o sistema não permite o download em bloco dos arquivos, exigindo a cópia individual.

A defesa aponta ainda a ausência das mídias com depoimentos já prestados e de dados obtidos via quebra de sigilo, sustentando que o acesso prévio é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa.

​De acordo como revelou a CNN, a estimativa era concluir a investigação em agosto, mas os sucessivos adiamentos atrasaram o cronograma da PF.

O empresário Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e o senador Jaques Wagner (PT-BA) também tiveram depoimentos postergados e aguardam nova data.

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Tags

ataques ao Banco Central Banco de Brasília Banco MAster Daniel Vorcaro irregularidades financeiras polícia federal

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