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EUCLIDES DA CUNHA

Sem vaga, Prefeitura coloca adulto com deficiência em abrigo infantil

Caso expõe falta de estrutura na assistência social do município

Rodrigo Tardio
Por
MP disse que alertas sobre falta do serviço, previsto em lei como obrigatório, eram de conhecimento da Prefeitura
MP disse que alertas sobre falta do serviço, previsto em lei como obrigatório, eram de conhecimento da Prefeitura - Foto: Divulgação
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A permanência irregular de um adulto com deficiência em uma unidade destinada exclusivamente a crianças e adolescentes levou a Justiça a impor um ultimato à Prefeitura de Euclides da Cunha.

Em decisão liminar motivada por ação civil pública do Ministério Público da Bahia (MPBA), o município, na gestão do prefeito Helder Macedo da Silva, conhecido como Heldinho (PDT), vai ter 90 dias para implantar, pelo menos, uma residência inclusiva voltada a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e sem suporte familiar.

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Sem abrigo

O caso expõe a falta de estrutura na assistência social da cidade. Sem um abrigo específico para maiores de idade, a gestão municipal mantém o jovem abrigado de forma improvisada na unidade infantil.

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A situação corre o risco de se duplicar em breve, pois outro assistido pela rede municipal com deficiência está prestes a completar 18 anos.

Alertas

De acordo com a apuração do MP-BA, os alertas sobre a falta do serviço — previsto em lei como obrigatório — eram de conhecimento da prefeitura há anos.

Mesmo após sucessivas cobranças e notificações formais, o poder público municipal se manrteve inerte, agravando a vulnerabilidade dos assistidos e violando direitos fundamentais.

Educação

Em 2022, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação voltada aos colégios particulares de educação básica de Euclides da Cunha. O documento orientou que os estabelecimentos não imponham barreiras nem recusem o ingresso de estudantes com deficiência, incluindo pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O posicionamento do órgão exigiu que a rede privada implementasse adaptações práticas no cotidiano pedagógico. O objetivo foi viabilizar o acesso pleno à aprendizagem para crianças e jovens com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação.

​A deliberação fundamentou-se nos preceitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O tratado internacional assegura o direito à educação inclusiva, gratuita e de qualidade nas redes primária e secundária, garantindo igualdade de oportunidades no ambiente comunitário.

A reportagem procurou a Prefeitura de Euclides da Cunha, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags

assistência social deficiência direitos humanos Euclides da Cunha residência inclusiva vulnerabilidade

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