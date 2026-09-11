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SOLICITAÇÃO

Após liberações pontuais, Moraes pede retirada total de sigilo do Banco Master

Magistrado destacou que filtragem do material ocorreu de forma arbitrária

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Moraes solicitou encerramento irrestrito e imediato do segredo de justiça de todos os expedientes do processo
Moraes solicitou encerramento irrestrito e imediato do segredo de justiça de todos os expedientes do processo - Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou publicamente o colega de Corte André Mendonça ao classificar como “seletiva” a retirada de sigilo de documentos referentes às apurações sobre o Banco Master.

Em documento endereçado ao presidente do tribunal, Edson Fachin, Moraes solicitou o encerramento irrestrito e imediato do segredo de justiça de absolutamente todos os expedientes do processo.

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De acordo com a manifestação de Moraes, Mendonça deu publicidade a 15 procedimentos, contudo manteve sob reserva outros 180 registros constantes nos sistemas internos do STF.

Filtragem

O magistrado destacou que a filtragem do material ocorreu de forma arbitrária, na qual o relator divulgou apenas o conteúdo de seu interesse pessoal, conduta que, segundo ele, compromete o exame aprofundado dos elementos probatórios pela totalidade do colegiado.

Ao argumentar que Mendonça atua como parte “diretamente interessada” nas Petições 16.704 e 16.662, Moraes reiterou que a ocultação de parte das peças prejudica severamente a apreciação das provas pelos demais ministros, tendo em vista a sessão programada para 15 de setembro.

Diante do cenário, a petição encaminhada a Fachin exige:

  • O fim irrestrito do segredo de justiça em todos os procedimentos atrelados à PET 15.556.
  • A emissão de certidão pela Diretoria de Tecnologia da Informação do STF confirmando o número exato de feitos existentes no sistema.
  • A notificação de todos os membros do Judiciário mencionados nos autos para que possam prestar esclarecimentos e resguardar suas garantias institucionais.
  • O julgamento unificado das PETs 16.704 e 16.662, sob o argumento de que a apreciação individualizada descumpre determinação prévia da Presidência do STF sobre a conexão das matérias e o risco de julgados divergentes.

O requerimento foi repassado a todos os componentes do STF e à Procuradoria-Geral da República.

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Acusações de conduta ilícita

No mesmo expediente, Moraes reviveu o envio de representação formal à Presidência do STF, datada de 3 de setembro, que deu origem à PET 16.704. Nela, aponta que Mendonça teria incorrido em práticas que em tese configuram improbidade administrativa, crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, violação do dever de imparcialidade e apadrinhamento de conglomerados políticos.

As alegações contra Mendonça se dividem em três frentes principais:

  • Suposta ingerência no rumo de inquéritos policiais;
  • Condução indevida de tratativas voltadas a acórdãos de delação premiada;
  • Indicação deliberada de alvos para apuração, listando o próprio ministro Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. As imputações passam por avaliação no âmbito do tribunal.

Contexto da disputa interna

A controvérsia decorre da decisão tomada na última quinta-feira, 10, por André Mendonça, que tornou públicos os autos do caso Banco Master em cumprimento a ordem do presidente Edson Fachin, estipulada como etapa prévia ao julgamento extraordinário do dia 15 de setembro.

A documentação liberada inclui levantamentos elaborados pela Polícia Federal relativos a uma suposta rede de interlocução chefiada pelo ex-controlador da instituição financeira, Daniel Vorcaro.

Relatórios

Os relatórios expõem registros de contatos entre Vorcaro e altas autoridades — incluindo magistrados da própria Corte —, fato que desencadeou intenso atrito interno sobre a competência e o comando das investigações.

Para pacificar o impasse, Fachin avocou a análise dos procedimentos para a Presidência e convocou o Plenário para deliberar sobre a controvérsia. Com o novo requerimento, Moraes busca garantir que a totalidade dos dados seja franqueada aos ministros antes da deliberação.

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Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster supremo tribunal federal

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