Vorcaro reuniu 120 modelos em festa e mirou cúpula do Congresso e STF

O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, organizou em 2023 uma festa de Halloween em São Paulo com o objetivo de reunir empresários e autoridades. O evento ocorreu na boate Madame Satã e o banqueiro estabeleceu regras para evitar o registro e o compartilhamento de imagens da festa.

Entre as orientações estava a proibição do uso de celulares. Vorcaro também pediu que fossem convidadas modelos, com preferência por estrangeiras. Em uma das mensagens, escreveu: “Só menina nova”.

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A organização contou com a participação do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria, responsável pelos convites a autoridades, e do promoter Tiago Polo, que ficou encarregado de contatar modelos. As informações constam em mensagens obtidas pela revista Piauí em um relatório da Polícia Federal (PF),

Convites a autoridades

Segundo a reportagem, Faria informou a Vorcaro, em 24 de outubro de 2023, que os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estariam confirmados. Na mesma conversa, afirmou que havia convidado o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As mensagens também mencionam o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que, segundo Faria, estaria viajando. Em outro trecho, o ex-ministro afirmou que Vorcaro poderia receber uma ligação de uma pessoa identificada pelas iniciais “MV”, que perguntaria sobre a possibilidade de convidar Wesley. Vorcaro respondeu positivamente.

MV possivelmente se refere a Marcos Vinícius Furtado Coêlho, advogado que trabalhou para os irmãos Wesley e Joesley Batista.



Preocupação com vazamentos

Faria demonstrou preocupação com a possibilidade de fotos e vídeos da festa serem divulgados. Em conversa com Vorcaro, sugeriu a presença de mais mulheres estrangeiras e reforçou a necessidade de evitar registros. O banqueiro respondeu que não haveria problema e mencionou a proibição total de celulares.

O promoter Tiago Polo também trocou mensagens com Vorcaro sobre a contratação de modelos. Segundo a reportagem, ele afirmou ter procurado diferentes agências para tratar dos convites.

A festa já havia sido mencionada publicamente e foi alvo de uma notícia-crime apresentada pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP) ao Ministério Público. Parte das mensagens entre Faria e Vorcaro sobre os convidados também já havia sido divulgada pelo jornalista Miro Pedrosa, do site Fatos Online.

Menções a Moraes e Arthur Lira

Em um áudio enviado a Vorcaro e posteriormente transcrito pela PF, Faria citou a possibilidade de convidar outras autoridades, mencionando os nomes de Alexandre e Arthur. Segundo a PF, as referências seriam ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao deputado Arthur Lira (PP-AL).

O que disseram alguns dos citados

À Piauí, Faria afirmou que sua participação na festa de Vorcaro se limitou ao envio de convites “a amigos em comum para um evento privado”. O advogado Marcos Vinícius negou ser o “MV” mencionado nas mensagens e afirmou que estava em Brasília na data da festa.

A assessoria de Wesley Batista escreveu à reportagem que “não há qualquer elemento que permita identificar Wesley Batista como o ‘Wesley’ mencionado nas mensagens. O que se pode afirmar categoricamente é que Wesley Batista nunca participou de qualquer festa promovida por Daniel Vorcaro”.

Por meio de sua assessoria, Dias Toffoli negou ter ido à festa. Alcolumbre e Pacheco também afirmaram, em notas, que não compareceram ao evento e que estavam em Brasília, cumprindo agenda de trabalho no Senado.