Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

VITÓRIA DA CONQUISTA

Rachadinha: Câmara tem data para decidir futuro de vereador Dinho dos Campinhos

Denúncia de esquema foi feita por ex-assessor de Dinho dos Campinhos

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos)
Vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos) - Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Vitória da Conquista

O vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos), deve ter o seu destino político selado até antes do recesso legislativo deste primeiro semestre.

O parlamentar do município localizado na região sudoeste da Bahia teve seu nome envolvido em um esquema de rachadinha. A denúncia partiu do ex-assessor dele, Dely Nascimento Santos, que ingressou com uma representação criminal no Ministério Público da Bahia (MP-BA), no mês de abril.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ESCÂNDALO

Vereador de Vitória da Conquista vira alvo do MPBA após denúncia de assessor
Vereador de Vitória da Conquista vira alvo do MPBA após denúncia de assessor imagem

POLÍTICA

Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "Conquista civilizatória"
Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "Conquista civilizatória" imagem

BAHIA

Começa em Vitória da Conquista Feira de Imóveis promovida pelo SINDUSCON-BA com apoio da Caixa
Começa em Vitória da Conquista Feira de Imóveis promovida pelo SINDUSCON-BA com apoio da Caixa imagem

"Assim que nós recebemos a denúncia, a acusação, nós encaminhamos para a Corregedoria da Casa, que já fez um encaminhamento para a Comissão de Ética, a Comissão de Ética já acionou o vereador, está no prazo agora do período de cinco sessões para ele emitir a defesa dele. Após a defesa apresentada pelo vereador, a Comissão de Ética faz o parecer final e encaminha para o plenário. Mas estamos aguardando, devido ao processo legal", afirmou ao portal A TARDE o presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PL).

"O que a gente pode tratar é com essa transparência, mostrando que a Casa não ficou inerte, tomou a iniciativa, antes mesmo de qualquer apontamento, recomendação do Ministério Público, a gente tomou a iniciativa própria de dar andamento a isso e tomar as medidas cabíveis", completou o edil.

Punições

Segundo o parlamentar, entre as punições possíveis a Dinho dos Campinhos está desde a suspensão do mandato entre 60 e 90 dias até a cassação do mandato de vereador — neste caso, quem assumiria seria o suplente Sidney Oliveira (Republicanos).

No entanto, qualquer decisão sobre o futuro político de Dinho dos Campinhos será tomada após a conclusão do relatório por parte do Conselho de Ética da Câmara Municipal e a votação do documento no plenário da Câmara conquistense.

Presidente da Câmara de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PL)
Presidente da Câmara de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PL) - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Vitória da Conquista

"Eu acredito que sim, que [a votação] vai para o plenário antes do recesso. Até para a gente poder trazer logo uma resolução para o caso, para não ficar empurrando. Mas respeitando, claro, o regimento interno da casa. Mas acredito que alguma sanção vai acontecer: ou pode ser cassação, ou pode ser a suspensão do mandato", afirmou Cordeiro.

No entanto, apuração do portal A TARDE aponta que os vereadores estariam se articulando para aplicar a Dinho dos Campinhos pena a suspensão do mandato. A questão seria apenas a duração: 60 ou 90 dias.

Denúncia de assessor

Segundo o documento obtido pelo portal A TARDE, Dely foi admitido no gabinete do vereador no dia 1º de fevereiro de 2023. Conforme a denúncia, Dinho passou a exigir sistematicamente, a cada pagamento mensal de salário, a devolução de expressiva parcela dos vencimentos recebidos pelo assessor, mediante transferências via Pix, configurando o crime de "rachadinha".

Em vários meses, o assessor ficava com saldos muito baixos. Por exemplo, em março de 2024, após receber R$ 2.564,13, ele teria transferido R$ 2.564,00, restando apenas R$ 0,13 em sua conta.

Ainda segundo o documento encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Vitória da Conquista, a prática foi "sistemática, reiterada e documentalmente comprovada por meio de extrato bancário da conta do representante e de capturas de tela de conversas via WhatsApp trocadas entre o representante e o representado".

Áudios reforçam conexão

Dinho dos Campinhos está no meio de uma polêmica envolvendo uma suposta participação dele em uma "rachadinha" — esquema ilegal de corrupção onde políticos ou assessores se apropriam de parte do salário pago aos funcionários lotados em seus gabinetes, ou exigem o pagamento de dívidas pessoais por meio deles.

Na edição do dia 13 de abril, a coluna O Carrasco, do grupo A TARDE, revelou que um ex-assessor do edil teria batido nas portas do Ministério Público (MP) e da Polícia Federal (PF) com áudios sobre a manobra que estaria sendo executada no gabinete do republicano.

O portal A TARDE ainda obteve acesso a um áudio que traz uma conversa entre Dinho dos Campinhos e o suposto assessor, chamado pelo vereador de Neto. No documento, além de cobrar a devolução de valores, o edil faz ameaças ao ex-auxiliar.

"Você tinha uma assessoria de R$ 2.500 [...] Fora o INSS que eu pagava para você, entendeu [...] Tudo descontado. Você receberia R$ 700 e o outro era você passar para mim, eu passava para outras pessoas, que eu tenho prova de que faço isso. O assessor não tem direito a nada; todo o dinheiro que você recebeu, incluindo férias, já ficou com você. Você pegou férias que você não me deu. Você já ficou com tudo. Você não tem direito a nada", afirma o edil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Câmara Municipal Dinho dos Campinhos Ivan Cordeiro rachadinha vitória da conquista

Relacionadas

Mais lidas