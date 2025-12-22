Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRO NO BOLSO

Reajuste do Judiciário: Lula sanciona 8% em 2026 e veta anos seguintes

Sindicato da categoria vai recorrer da decisão do presidente da República

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/12/2025 - 10:31 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:13
Presidente Lula
Presidente Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste de 8% para os servidores do Poder Judiciário em 2026, mas vetou os aumentos salariais previstos para 2027 e 2028. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22.

Na justificativa dos vetos, o Planalto afirmou que “a proposição legislativa contraria o interesse público ao estabelecer aumento da despesa com pessoal com parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do Presidente da República”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula pode vetar R$ 11,5 bilhões após manobra polêmica do Congresso
Haddad na Casa Civil: o plano de Lula para 2030
Lula terá R$ 26 bilhões para segurança pública em 2026; veja ranking

O projeto, enviado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), previa reajuste em três parcelas sucessivas e cumulativas de 8% ao longo dos próximos três anos.

Na proposta, a Corte apontou a necessidade de recompor parcialmente as perdas salariais acumuladas nos últimos anos.

Em nota, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindjus) informou que irá articular no Congresso Nacional a derrubada dos vetos para retomar o índice inicialmente aprovado.

“Vamos nos mobilizar e ir em peso ao Congresso Nacional para derrubar o veto e recuperar o reajuste total de 25,97%, dividido em três parcelas anuais e cumulativas, conforme originalmente enviado pelo STF e aprovado pela Câmara e pelo Senado”, afirmou a entidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

congresso nacional economia governo Lula Judiciário Política servidores públicos STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Presidente Lula
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Presidente Lula
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente Lula
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x