Reajuste do Judiciário: Lula sanciona 8% em 2026 e veta anos seguintes

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste de 8% para os servidores do Poder Judiciário em 2026, mas vetou os aumentos salariais previstos para 2027 e 2028. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22.

Na justificativa dos vetos, o Planalto afirmou que “a proposição legislativa contraria o interesse público ao estabelecer aumento da despesa com pessoal com parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do Presidente da República”.

O projeto, enviado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), previa reajuste em três parcelas sucessivas e cumulativas de 8% ao longo dos próximos três anos.

Na proposta, a Corte apontou a necessidade de recompor parcialmente as perdas salariais acumuladas nos últimos anos.

Em nota, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindjus) informou que irá articular no Congresso Nacional a derrubada dos vetos para retomar o índice inicialmente aprovado.

“Vamos nos mobilizar e ir em peso ao Congresso Nacional para derrubar o veto e recuperar o reajuste total de 25,97%, dividido em três parcelas anuais e cumulativas, conforme originalmente enviado pelo STF e aprovado pela Câmara e pelo Senado”, afirmou a entidade.