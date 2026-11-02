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Renan Santos revela fórmula para vencer o PT

Líder do partido Missão ficou em quarto na eleição

Cássio Moreira
Por
Renan Santos, candidato do Missão à presidência em 2026
Renan Santos, candidato do Missão à presidência em 2026 - Foto: Divulgação | Missão
Eleições 2026

Quarto colocado na eleição presidencial deste ano, Renan Santos, principal nome do partido Missão, revelou o que ele considera a 'fórmula' para vencer o PT nas eleições para o Planalto em 2030.

Segundo a coluna Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Renan aconselhou a olhar "quem venceu" o PT em pleitos anteriores, descartando os métodos bolsonaristas.

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Ao falar sobre o modelo ideal, Renan Santo citou Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, único presidente eleito e reeleito em primeiro turno na história do Brasil, após vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1994 e 1998.

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“Se você quiser voltar a vencer o PT, tem que olhar quem venceu. Na história um homem venceu o PT duas vezes no primeiro turno, o nome dele era Fernando Henrique Cardoso. Ele não se definia como direita e não ficava pisando em ninguém. Curiosamente, entregou reformas, arrumou a economia brasileira, resolveu problemas concretos”, afirmou Renan Santos.

Quantos votos teve Renan Santos na eleição?

Candidato pela primeira vez a um cargo eletivo, Renan Santos, fundador do partido Missão, oriundo do Movimento Brasil Livre (MBL), obteve 2.675.887 votos.

Apesar da quarta colocação lhe manter distante do segundo turno, disputado por Lula e Flávio Bolsonaro, Renan ficou à frente de nomes como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ex-governadores de Goiás e Minas Gerais.

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eleições no Brasil Lula Renan Santos

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